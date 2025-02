Kyrgios fuori controllo: bordata all’Italia | Adesso attacca il nazionale azzurro

Aspettando la miglior condizione l’australiano cambia… sport, ma non obiettivo: il bersaglio è sempre verso l’Italia.

Sarà anche vero che l’attesa si rivela spesso più bella dell’evento medesimo, ma non era certo così che Nick Kyrgios si era immaginato il ritorno in campo e in particolare in uno Slam dopo la lunghissima assenza dai campi determinata dai problemi fisici che hanno tenuto fuori l’australiano per l’intera stagione 2024.

Per il finalista di Wimbledon 2022 l’amato Australian Open, il Major di casa che non l’ha mai visto andare oltre i quarti di finale, si è concluso con un’amara eliminazione al primo turno contro l’inglese Jacob Fearnley, impostosi in tre set. Avventura finita subito anche in doppio: la coppia con Thanasi Kokkinakis è stata superata dai connazionali AleksandarVukic e James Duckworth.

Trattasi della dura legge dello sport, che non guarda in faccia nessuno. Se la condizione atletica non va di pari passo con quella psicologica le brutte figure sono sempre dietro l’angolo. Nick non è però il tipo che si demoralizza presto, così il mirino è già spostato verso il torneo di Indian Wells, 500 in programma a inizio marzo che vede l’australiano già da tempo inserito nella entry list.

Certo, il fatto che gli Australian Open si siano conclusi ancora con il trionfo di Jannik Sinner, come accaduto 12 mesi prima, non avrà contribuito al buonumore di Kyrgios, che come noto non ha nel fuoriclasse altoatesino il collega più stimato. Tornare a disputare un torneo insieme al “nemico amatissimo” avrà dato emozioni particolari all’ex numero 13 del mondo e lo stesso accadrà a Indian Wells.

La nuova sfida di Kyrgios: in attesa del prossimo torneo l’australiano si dà al calcio

Il torneo californiano peraltro riveste un’importanza particolare nella “disfida” tra i due, risalendo proprio all’edizione 2024 la positività di Sinner al Clostebol. Un vero e proprio caso mediatico che da ormai quasi un anno angoscia Jannik e ha gettato un’ombra sull’intero tennis mondiale, legata in verità più alle falle del sistema antidoping che alle effettive colpe dell’azzurro.

Il verdetto definitivo su Sinner si saprà ad aprile, ma Kyrgios ha deciso di… ingannare l’attesa prendendosela ancora con l’Italia. Sul profilo Instagram dell’australiano è infatti comparsa una story di matrice calcistica, riferita a un episodio che risale a parecchi mesi fa.

Racchetta o pallone, nel mirino di Kyrgios c’è sempre l’Italia: il nuovo bersaglio è inatteso

Il tennista non ha infatti trovato di meglio che commentare il famoso bacio rubato da Benedetta Boeme, all’epoca fidanzata di Riccardo Calafiori, all’allora giocatore del Bologna durante l’intervista che il nazionale azzurro stava rilasciando a DAZN al termine della partita contro la Juventus del maggio scorso, giocata in un clima di festa per la storica qualificazione alla Champions League conquistata dai rossoblù.

Secondo Kyrgios, che ha pubblicato le foto “incriminate”, Boeme si mosse “per marcare il territorio, perché la giornalista che stava intervistando Calafiori è attraente”. Un’invasione di campo del tutto imprevista, oltre che poco fuori tempo, risalendo l’episodio a parecchi mesi fa. Peraltro la storia tra Boeme e Calafiori è anche già finita, ma a Kyrgios poco importa. Basta che ci sia un lembo di Italia da attaccare: sport e tempistiche non contano…