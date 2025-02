FOLLIA in campo: ABBANDONANO LA PARTITA | Lasciano il campo, scandalo globale

Gli acquisti di giocatori top nel campionato turco si moltiplicano, ma la tensione è altissima: arbitri nel mirino, succede di tutto.

Va bene che la vita e il calcio in generale sono il regno dell’imprevedibilità, nel quale tutto può cambiare da un minuto all’altro, ma un debutto da titolare così nel campionato turco Alvaro Morata non se lo poteva proprio immaginare. Il tutto ripensando al fatto che un paio di settimane fa lo spagnolo era il centravanti titolare del Milan…

Il trasferimento non sarà magari giunto del tutto inaspettato, come conseguenza esclusiva del battibecco avuto con Sergio Conceiçao nell’intervallo della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, ma ha rappresentato una svolta inattesa fino a pochi giorni prima nella carriera dell’ex attaccante dell’Atletico Madrid.

L’avventura-bis in Italia non ha avuto l’esito sperato, ma non si può proprio dire che quella al Galatasaray non sia iniziata all’insegna delle emozioni forti. In pochi giorni Morata ne ha vissute davvero tante, dall’accoglienza da re con oltre 30.000 tifosi a salutare il suo arrivo dall’Italia, fino al primo gol realizzato con la nuova maglia in Coppa di Turchia.

L’apice è stato però raggiunto in occasione della prima da titolare in campionato. Sulla carta c’erano tutti gli ingredienti per una partita “normale”, essendo l’avversario l’Adana Demirspor, rivelazione della Süper Lig qualche anno fa con Vincenzo Montella in panchina e Mario Balotelli in campo, ma ora fanalino di coda del torneo. Eppure per sbloccare la partita il Galatasaray ha avuto bisogno di un calcio di rigore a dir poco contestato.

Morata, il primo gol nel campionato turco è stregato: succede di tutto

Il contatto che in realtà non è stato tale tra l’ex attaccante del Napoli Dries Mertens e il difensore dell’Adana Semih Güler ha spinto l’arbitro a concedere il calcio di rigore al Galatasaray. Dopo lunghe proteste Morata ha trasformato, ma la gioia per il primo gol in Süper Lig è durata poco. Lo spazio di 20 minuti, prima che i giocatori ospiti decidessero di abbandonare clamorosamente il campo in segno di protesta per la decisione dell’arbitro.

Il clima in campo era già caratterizzato da una forte tensione, poi al momento della clamorosa interruzione della partita fischi assordanti sono calati dagli spalti. I giocatori del Galatasaray sono rimasti in campo a scaldarsi per circa 20 minuti, poi l’arbitro ha dichiarato definitivamente interrotto il match. Del gol di Morata a breve non ci sarà più traccia sugli almanacchi, perché il giudice sportivo non potrà che decretare il successo a tavolino del Galatasaray.

Süper Lig, tutti contro il Galatasaray: il campionato diventa una polveriera

L’episodio va a incendiare ulteriormente l’atmosfera a dir poco incandescente che caratterizza il campionato turco. Il fronte è compatto: il Galatasaray da una parte, le altre squadre dall’altro, unite nel denunciare i presunti trattamenti di favore per i giallorossi. A guidare i “ribelli” il Fenerbahçe di José Mourinho, la rivale storica del Galatasaray, nonché inseguitrice più immediata in campionato. Il tecnico portoghese ha i giallorossi come bersaglio da ormai diversi mesi, tra accuse pubbliche e ironici post social.

Il post social del Fener dopo il clamoroso episodio contro l’Adana è stato durissimo: “Con i vostri contratti irregolari, i biglietti del mercato nero e le pubblicità di scommesse illegali, state danneggiando il nostro Stato e la Federazione calcistica turca”. Il Galatasaray, dal canto proprio, ha pubblicato uno scarno comunicato per spiegare gli avvenimenti di un pomeriggio kafkiano: “L’avversario Adana Demirspor (in fondo alla classifica con 5 punti e -31 gol di differenza) ha preferito ritirarsi dalla partita”. Ripartire non sarà facile. Chissà se Morata rimpiangerà le più “dolci” discussioni arbitrali italiane…