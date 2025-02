“Voi siete fuori”: UFFICIALE, l’ONMS boccia la ROMA, la decisione è durissima e fa arrabbiare i tifosi

Mercato a scartamento ridotto, Coppa Italia già sfumata e ora una nuova, imprevista tegola: la Roma è senza pace, tifosi sbigottiti.

La sconfitta in Coppa Italia contro il Milan ha confermato quanto l’inaffidabilità della Roma versione 2024-’25. Il tempo di mettere insieme qualche buon risultato in campionato e in Europa League ed ecco il riaffiorare di quei limiti alla base di una stagione già da dimenticare.

Certo, il flop in quello che era uno degli ultimi obiettivi rimasti brucia e rischia di avere conseguenze pesanti anche sul prosieguo della stagione. La rincorsa ai posti europei in campionato è in salita e il cammino in Europa non si annuncia semplice.

Il sorteggio dei playoff, traguardo che la squadra di Claudio Ranieri ha artigliato nell’ultima giornata della League Phase grazie al successo sul quotato Eintracht Francoforte, ha infatti riservato alla Roma il Porto, che non starà vivendo il miglior momento della propria storia, ma resta un avversario blasonato e temibile.

La Roma disputerà in casa la gara di ritorno, che al netto del risultato che Dybala e compagni saranno in grado di ottenere al ‘Do Dragao’ si annuncia in salita anche a causa del provvedimento adottato dall’Uefa, che ha predisposto la chiusura di una parte della Curva Nord dopo gli incidenti avvenuti a margine del match contro l’Eintracht. E non è finita qui, a conferma di un’annata davvero sfortunata.

Roma, stagione senza pace: dal campo alla tifoseria, quanti problemi

Sui tifosi della Roma si è infatti abbattuta un’altra scure, questa volta di matrice tutta italiana, che ha avuto ripercussioni sull’ultima gara di campionato. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (ONMS) ha infatti chiesto ed ottenuto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi giallorossi residenti nel Lazio per la trasferta di Venezia disputatasi il 9 febbraio.

Non si segnalano particolari rivalità tra le due tifoserie, così la decisione è da collegare solo a una beffa proposta dal calendario. Nella stessa giornata, infatti, è prevista la sfida tra Napoli e Udinese al Maradona, per la quale è stato analogamente predisposto il divieto di vendita di biglietti ai tifosi bianconeri residenti in Friuli.

In Laguna col tifo dimezzato: provvedimento inappellabile, società infuriata

Il rischio, secondo l’ONMS, sarebbe stato quindi quello di una pericolosa “alleanza incrociata” tra la tifoseria della Roma e quella dell’Udinese, storicamente amiche, e rivali rispettivamente di quelle del Napoli e del Venezia. Il provvedimento arriva pochi giorni dopo gli incidenti scoppiati tra tifosi veneziani e dell’Udinese a margine dello scontro diretto del Penzo.

Un giro apparentemente tortuoso, ma tant’è: “Facciamo le nostre valutazioni in base a ciò che ci riferiscono le questure” il commento del presidente dell’OMNS Maurizio Improta. La Roma ha quindi giocato in Laguna senza l’apporto dei propri tifosi residenti in regione, molti dei quali avevano già prenotato treno e hotel, dal momento che l’orario del match, disputatosi alle 12.30 della domenica, invogliava a una gita in Laguna. Rimborsi a pioggia e curva dimezzata. Si sa, la legge di Murphy è implacabile…