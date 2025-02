Genio MOU: “Mi congratulo per la coppa del mondo di pallamano” | Ma posta questa foto: bordata inarrivabile, e i social impazziscono per lui

L’allenatore del Fenerbahçe non si smentisce mai: la nuova, diabolica trovata “motivazionale” conquista tutti.

L’arrivo di Alvaro Morata al Galatasaray ha dato ulteriore lustro alla Süper Lig turca, che si sta proponendo in maniera sempre più autorevole tra i campionati più d’avanguardia a livello europeo per livello tecnico e potere d’acquisto alle spalle delle tradizionali cinque leghe top.

L’ultimo passo da compiere in tal senso è il salto di qualità a livello di competitività internazionale, come attestato dalla stagione in corso. Fuori dalla nuova super Champions League, infatti, le tre grandi del campionato turco non sono state protagoniste di un percorso da ricordare neppure in Europa League.

Addirittura eliminato dopo la League Phase il Besiktas, qualificato in extremis ai playoff il Fenerbahçe, mentre lo stesso Galatasaray ha visto sfumare in extremis il pass diretto per gli ottavi di finale a causa della prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni, subita in casa dell’Ajax.

Il campionato è comunque vivo, proprio grazie al mai domo Fenerbahçe, che non vuole arrendersi al dominio della corazzata Galatasaray. La squadra di José Mourinho sta faticosamente riuscendo a restare attaccata ai giallorossi, anche grazie alla feroce motivazione dello Special One, che passa anche da attacchi mediatici più o meno velati ai grandi rivali.

L’ultima di Mourinho: il post ironico diventa virale

Se insomma il classico “rumore dei nemici” era la tecnica utilizzata quando Mou aveva tra le mani la squadra più forte, ora che c’è da inseguire il tecnico portoghese ha dovuto diversificare la propria strategia comunicativa. Prova ne sia l’attacco sottilmente ironico di cui l’ex allenatore di Inter e Roma si è reso protagonista al termine della gara vinta di misura dal Galatasaray contro il Gaziantep.

“Nella Coppa del Mondo di pallamano che si è conclusa domenica scorsa, il mio Portogallo ha raggiunto brillantemente le semifinali e voglio congratularmi con loro per questo risultato e per l’impatto che avranno sui giovani del nostro Paese” il post apparentemente “criptico” di Mourinho su Instagram, apparso proprio poco dopo la fine della partita della grande rivale…

Fenerbahçe-Galatasaray, polemica infinita: Icardi risponde allo Special One

Apparentemente, però, perché se in effetti il Portogallo ha perso solo in finale il mondiale di pallamano contro la Danimarca il messaggio era in realtà molto chiaro e riferito al rigore negato al Gaziantep per un tocco di mano di Davinson Sanchez nell’area del Galatasaray. Mourinho ha infatti allegato al proprio messaggio proprio la foto del fallo di mano di Sanchez, creando quell’effetto di breve disorientamento che ha scaturito le conseguenze volute, ovvero allentare la pressione sulla propria squadra e anzi compattarla nell’inseguimento agli avversari, contro tutto e tutti.

Il fatto che poco dopo Mauro Icardi abbia risposto a Mou postando la copertina di un finto libro intitolato “The Criyng One”, che non ha bisogno di traduzioni, né spiegazioni, e un fallo di mano in area del Fenerbahçe non sanzionato con il rigore per gli avversari fa proprio il gioco di José, il cui attacco ha colpito nel segno i rivali. E il braccio di ferro continua…