Scamacca horror: fa crack e si disperano tutti | Vola d’urgenza dallo specialista: rischia di finire (di nuovo) sotto i ferri

Giorni difficili in casa Atalanta: Gasperini perde altri due titolari per il resto della stagione, tempi di recupero indefiniti per l’attaccante.

Se gennaio non è stato certo un mese ricco di buone notizie per l’Atalanta, non si può dire che febbraio sia iniziato sotto i migliori auspici. Dal punto di vista dei risultati il pareggio al veleno contro il Torino e l’eliminazione della Coppa Italia hanno tolto a Gian Piero Gasperini il sorriso, seppur a metà, spuntato dopo il pareggio di Barcellona.

Chiudere la League Phase di Champions League al 9° posto ha fatto scattare gli inevitabili rimpianti alla luce di un calendario che ha visto sì la Dea affrontare squadre alla portata come lo Young Boys, ma anche formazioni come Arsenal e Barcellona, alla quale l’Atalanta ha tenuto testa con onore.

Il proseguimento del cammino europeo passerà quindi dal playoff contro il Bruges, ma il calendario fitto di impegni non ha mai spaventato Gasperini, consapevole di come la propria squadra… si alleni giocando. Ok, ma a patto di avere a disposizione, se non la rosa completa, un buon numero di alternative in tutti i ruoli.

Proprio questo sta invece venendo a mancare ai nerazzurri nel momento chiave della stagione. I ko di Kossonou e Scalvini sono stati parzialmente tamponati dall’ingaggio di Posch, ma paradossalmente è davanti che i conti non tornano. Proprio quando infatti il ritorno di Scamacca faceva sognare un’utile turnazione con Retegui la sfortuna si è accanita ancora una volta con l’ex centravanti del Sassuolo.

Il gennaio nero dell’Atalanta: infortuni in serie e il dramma Scamacca

Tornato in campo sette mesi dopo l’infortunio al crociato subito nell’amichevole di inizio agosto sul campo del Parma Scamacca ha confermato quanto la stagione 2024-’25 fosse per lui stregata fin dall’inizio. L’infortunio muscolare subito contro il Torino, pochi minuti dopo la sua prima gara stagionale in campionato, condannerà infatti il centravanti a una nuova, lunga assenza.

La diagnosi parla di una “lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro”, mentre a stilare la prognosi è stato lo stesso ad Luca Percassi prima della partita contro il Bologna: “Scalvini e Scamacca hanno finito la stagione, li aspettiamo all’inizio della prossima”. Un colpo durissimo per tutti: l’attaccante che da settimana bramava il ritorno in campo, Gasperini e l’Atalanta tutta.

Scamacca, stagione da incubo: operazione in vista e nuovo lungo stop

Una vera disdetta per Scamacca, che contro il Torino era entrato a cinque minuti dalla fine al posto di Retegui e chiamato ora a scegliere, di concerto con il club, il percorso da seguire. Il consulto effettuato a Barcellona dal dottor Cugat, luminare del settore, aiuterà a capire se procedere chirurgicamente o meno.

Un’eventuale operazione rischierebbe infatti di raddoppiare i tempi necessari a tornare in campo, che passerebbero dai due mesi attuali ai quattro abbondanti.

La seconda ipotesi sembra prendere corpo, dal momento che ad aprile sarebbe comunque un rischio rimandare in campo un giocatore fermo di fatto da quasi un anno. Più conveniente risolvere il problema chirurgicamente e consegnare a Gasperini per il ritiro un giocatore sì reduce da un’assenza lunghissima, ma clinicamente sano e con una gran voglia di tornare protagonista, sperando di ritrovare una squadra ancora pronta a recitare da protagonista in tutte le competizioni.