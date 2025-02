Huijsen li ha stregati: 2 top club MONDIALI in ‘guerra’ per averlo, pronta la clausola rescissoria | Giuntoli si frega le mani

Mentre la Juventus stravolge la difesa il difensore spagnolo sta strabiliando al Bournemouth: Giuntoli sulla graticola, ma c’è una sorpresa.

La difesa della Juventus ha subito un profondo restyling durante il mercato di gennaio. Del resto i gravi infortuni occorsi in autunno a Bremer e Cabal hanno imposto a Cristiano Giuntoli di intervenire in maniera radicale per venire in soccorso di Thiago Motta.

Ridurre le difficoltà che la Juventus ha incontrato nella prima parte di stagione alle sole assenze del colombiano e del brasiliano sarebbe sbagliato, sebbene l’importanza dell’ex torinista nell’impianto tattico bianconero andasse oltre il valore assoluto del giocatore.

Alla fine comunque Thiago è stato accontentato e i rinforzi tanto invocati sono stati inseriti in rosa in vista di una seconda parte di stagione in cui gli alibi per la Vecchia Signora saranno ridotti a zero. Centrare il pass per la prossima Champions League, obiettivo minimo della stagione, ma ora tutto da conquistare, sarà basilare.

Eppure i dubbi dei tifosi in merito alle operazioni condotte a gennaio sono tanti. Uno dei più gettonati sui social riguarda qualità e pedigree dei volti nuovi se paragonati al valore di uno dei gioiellini del vivaio lasciati partire troppo facilmente in estate. Dean Huijsen è infatti uno dei protagonisti principali del Bournemouth rivelazione della Premier League.

Juventus, Huijsen croce e delizia: il boom fa arrabbiare i tifosi, ma spunta la clausola segreta

Ceduto alle Cherries in estate per 30 milioni dopo il rientro alla base al termine del prestito semestrale alla Roma il centrale olandese naturalizzato spagnolo è diventato il leader della difesa di Iraola dopo un fisiologico periodo di adattamento. Il suo ingresso in pianta stabile tra i titolari è coinciso con il cambio di marcia per una squadra che sogna un posto in Europa.

Il sospetto del popolo bianconero è che un potenziale crack sia stato venduto troppo a cuor leggero, ma a riscattare almeno parzialmente i rimpianti sono le pieghe del contratto sottoscritto tra la Juventus e il Bournemouth. Secondo quanto riportato dall’insider di mercato Fabrizio Romano la prossima estate entrerà in vigore nel contratto di Huijsen una clausola rescissoria in grado di fare la felicità di entrambi i club. Il valore non è noto ufficialmente, ma secondo quanto riportato da ‘As’ dovrebbe aggirarsi sui 65 milioni.

Tesoro Huijsen, l’asta internazionale può ancora fare ricca la Juventus

Una cifra-monstre per un giocatore di appena 19 anni, ma che non spaventa le big d’Europa che si sono già mosse sottotraccia. Tra queste Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid, tre dei club economicamente più potenti in assoluto. Così mentre il Bournemouth si prepara per un incasso-record, in casa Juventus aumentano i rimpianti. E aggrapparsi all’ultima speranza per limitare i danni.

È vero, infatti, che senza la cessione di Huijsen non sarebbe stato possibile finanziare parte dell’ultimo mercato estivo e comunque una piccola consolazione c’è. I bianconeri si sono infatti riservati il 10% sulla futura rivendita del difensore. Meglio che niente, il tesoretto tornerà utile tra qualche mese, quando Dean sarà tornato nel grande calcio dalla porta principale. E magari affronterà la Juve in Europa da avversario.