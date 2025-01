Tonali lascia la Premier: Newcastle addio, accordo vicino | Pronta già la nuova maglia, felici i suoi primi tifosi

La squalifica è il passato, il centrocampista della nazionale fa gola ai top club di tutta Europa: magpies spalle al muro, addio deciso.

Complice la stagione difficile che sta vivendo il Manchester City, abituato da anni a comandare la Premier League facendo il vuoto o quasi alle proprie spalle, il campionato inglese sta vedendo un’altra squadra nei panni di Lepre. È il super Liverpool di Arne Slot, al quale l’Arsenal sta provando a tenere testa guidando un gruppo di agguerrite inseguitrici.

All’elenco delle pretendenti ai primi posti si è riaggiunto anche il Newcastle, che sta tornando protagonista dopo una stagione, la scorsa, piuttosto deludente. Del resto che l’annata del ritorno in Champions dopo oltre 20 anni di attesa, sebbene l’avventura si sia conclusa già dopo la fase a gironi, potesse essere di transizione era da mettere in preventivo.

Ora però i magpies sembrano aver recuperato smalto. Merito dei gol a raffica di Alexander Isak, ma anche del rendimento di Sandro Tonali, che in autunno ha impiegato ben poche settimane per riprendersi il posto fisso a centrocampo dopo la fine della nota squalifica. Contro il Southampton è arrivato anche il gol che mancava dall’estate 2023, dalla gara del debutto prima dello stop forzato.

Insomma, solo adesso il Newcastle sta davvero iniziando a godersi l’investimento per il centrocampista della nazionale italiana, pagato oltre 60 milioni al Milan. Eppure proprio il livello delle prestazioni di Tonali potrebbe portare molto presto l’ex rossonero a fare nuovamente le valigie per tornare in un “vero” top team.

Tonali-Newcastle, matrimonio ai titoli di coda? Parte l’asta, spunta la preferenza del giocatore

Al netto del progetto ambizioso dei bianconeri firmato fondo Pif, infatti, il Newcastle non potrà mai competere con le squadre più ricche e soprattutto blasonate d’Europa, che avrebbero già inserito Tonali tra i propri obiettivi. Per adesso o per giugno? A decidere saranno come sempre le offerte, oltre alla volontà del giocatore.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nonostante il ricco contratto da 7 milioni netti più bonus che lo lega al Newcastle fino al 2028, Tonali potrebbe cambiare presto maglia. “Non mi stupirei se Real Madrid o Manchester City provassero a prenderlo” ha scritto il giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito, senza escludere che la volontà di Tonali sia quella di tornare in Italia.

Ritorno di fiamma sul mercato, Tonali ha scelto il proprio futuro: tifosi in visibilio

In tal caso sulle sue tracce sarebbero pronte a fiondarsi Juventus e Milan, che hanno già mosso timidi sondaggi in tempi non sospetti. L’eventuale ritorno in rossonero a due anni di distanza sarebbe clamoroso. Al momento la società non sembra voler né poter investire 50-60 milioni per riprendersi Tonali, il quale sarebbe chiamato a partecipare all’affare abbassandosi lo stipendio, magari per far prevalere i sentimenti tornando a giocare per la propria squadra del cuore.

Per i tifosi sarebbe un sogno, per RedBird un modo efficace per recuperare punti agli occhi del popolo rossonero e spegnere la dura contestazione degli ultimi tempi. E per Conceiçao un bel modo per dare sostanza e qualità ad un centrocampo ancora in cerca della quadratura.