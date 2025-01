Balo può attendere: preferisco te, ma ci staresti? Galliani tira fuori tutto il suo charme per convincerlo, e a Milanello si vacilla

Dopo la cessione di Djuric il Monza è alla caccia di un centravanti, ma Balotelli è solo un’alternativa: il Condor torna dal vecchio amore.

Vendere e poi acquistare. Non è stato certo questo lo storico modus operandi sul mercato di Adriano Galliani, che ai tempi del grande Milan, e della grandeur del calcio italiano, era il re quasi “onnipotente” delle trattative.

Durante l’epopea di Silvio Berlusconi non c’era un top player che non gravitasse nell’orbita dei rossoneri. La prassi era grossomodo questa: manifestazione d’interesse, primi contatti, apprezzamento della controparte e poi, quasi sempre, firma del contratto. Il tutto con buona pace dei club concorrenti, che magari sul giocatore in questione erano arrivati anche prima.

La difficile situazione economico-societaria del Monza sta invece portando alla luce un Galliani diverso. Molto meno mediatico, sicuramente alle prese con un superiore travaglio interiore, figlio anche del fatto che dei biancorossi lo storico dirigente è anche tifoso, e molto più ragioniere in sede di trattative.

Nonostante una classifica quasi compromessa, infatti, i brianzoli stanno operando prima in uscita e poi in entrata nel mercato di gennaio, che sarebbe dovuta essere l’ultima ciambella di salvataggio cui aggrapparsi per continuare a sperare nella salvezza. Nulla di tutto questo, così si spiega la dolorosa cessione di Milan Djuric al Parma.

Monza, cercasi centravanti: Djuric è il passato, Galliani a caccia di un big per sperare

Il centravanti bosniaco si appresta ad iniziare la 10a avventura diversa di una carriera che l’ha visto protagonista quasi esclusivamente alle nostre latitudini, mentre Salvatore Bocchetti non sa ancora quale sarà il centravanti da utilizzare nella seconda parte di stagione.

Quel che è certo è che un 9 di richiamo Galliani a Monza lo porterà. Spentisi i rumors riguardanti Divock Origi, il belga separato in casa da mesi al Milan, la notizia è che Mario Balotelli non è la prima scelta del Monza. Vuoi per la difficoltà di liberarlo dal Monza, vuoi per i dubbi sullo scarso minutaggio degli ultimi anni, prima dell’ex milanista Galliani ha messo due nomi sul taccuino.

Un bomber per la salvezza, ma non è Balotelli: Super Mario terza scelta del Monza

La prima ipotesi conduce ancora a Milanello e riguarda Luka Jovic. Il serbo è in uscita dal club rossonero e potrebbe vedere nel Monza una buona occasione per riscattare quel periodo buio che si prolunga da troppi anni e che l’approdo in Italia, alla Fiorentina prima e poi al Milan, non ha interrotto. L’ex Real Madrid però nicchia sulla soluzione brianzola, non solo per un problema d’ingaggio.

Non facile convincerlo e la stessa cosa vale per l’alternativa, Andrea Belotti. L’ex Torino è destinato a lasciare il Como ed è corteggiato anche dal Venezia, la cui classifica è simile a quella del Monza, ma che sembra avere qualche chances in più di lottare. Balotelli è ad oggi solo la terza scelta, da ripescare solo qualora saltassero le prime due piste. Uno scenario comunque tutt’altro che improbabile.