Salah, accordo totale a ZERO EURO: addio Reds, me ne vado subito | Bomba di fine mercato, firma e esordio

Il Liverpool sa solo vincere in Premier e in Champions, ma il futuro della propria stella è ormai scritto: tifosi senza parole.

Neppure il popolo della Kop avrebbe potuto immaginare che la prima stagione del dopo-Klopp potesse essere così radiosa. L’annuncio dell’addio alla panchina del Liverpool dato dal tecnico tedesco nel gennaio 2024 colpì al cuore tutti i tifosi Reds, visceralmente attaccati all’allenatore capace di riportare il titolo della Premier ai Reds dopo quasi 30 anni e in generale di creare una macchina quasi perfetta oltre che divertente.

In realtà il passo indietro di Klopp era nell’aria da qualche tempo e comunque ha seminato più scompiglio tra i tifosi che all’interno dello spogliatoio, dove dopo tanti anni più di qualcuno sentiva il bisogno di aria nuova. Che quella portata da Arne Slot fosse così salubre, tuttavia, non se lo era immaginato nessuno, neppure colui che anche quest’anno si sta affermando come il miglior interprete dei successi del Liverpool.

Se infatti Slot ha modificato qualcosa a livello di atteggiamento tattico, ridato fiducia a giocatori come Gravenberch e rigenerato altri come Van Djik, la stella polare del Liverpool schiacciasassi dei primi mesi di stagione resta sempre Mohamed Salah, che sta macinando gol, assist e prestazioni da incorniciare ad una media superiore anche alle migliori annate dell’era Klopp.

Non è un mistero che qualcosa si fosse rotto a livello empatico tra l’ex romanista e il padre del “Gegenpressing” e che anche questa sia stata tra le motivazioni del rinnovo mai arrivato del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Così le nubi sul futuro di Momo rappresentano ad oggi l’unica fonte concreta di preoccupazione dalle parti di Anfield, dove il fatto che Salah saluti a fine stagione sta diventando una prospettiva sempre più concreta.

Salah-Liverpool, l’addio è a un passo: Momo non si nasconde più

L’attaccante continua a dribblare la domanda, preferendo concentrarsi solo sul presente e su un’annata che potrebbe anche portargli la gioia del Pallone d’Oro, qualora il suo rendimento restasse così elevato e il Liverpool facesse incetta di titoli, come l’andamento della squadra lascia immaginare. Eppure gli indizi sulla possibile fine di un’avventura magica durata 8 anni e condita da quasi 250 gol non mancano.

Le richieste dell’egiziano, che invoca un ricco quadriennale, non sono in linea con i piani del club per un giocatore fortissimo, ma pur sempre vicino ai 34 anni. Così qualora l’addio alla Premier prendesse forma lo scenario più papabile sarebbe l’approdo in Saudi Premier League. Già, ma da quando? Un fotomontaggio spuntato in Arabia ha letteralmente terrorizzato i tifosi del Liverpool e pure Slot.

Momo Salah cambia vita: decione presa, panico ad Anfield

Il club sulle tracce di Salah sarebbe l’Al-Hilal, ovvero la squadra più forte del campionato, dove già militano campioni come Koulibaly, Ruben Neves e Mitrovic. Trovare un’intesa sul piano economico non sarebbe difficile al punto che Turki Alalshikh, presidente dell’Autorità Generale per lo Sport in Arabia Saudita e volto molto vicino alla famiglia reale, ha già pubblicato sui social una foto di Salah con la maglia dell’Al-Hilal, salvo poi rimuoverla poco dopo.

Un’azione che ha provocato entusiasmo in Arabia e ansia ad Anfield, perché perdere il bomber e leader a metà stagione sarebbe uno shock per tutto il Liverpool e per l’intero calcio europeo. Mai dire mai, ma l’ipotesi sembra ai limiti del fantascientifico, perché Salah vuole godersi gli ultimi scampoli di gloria in Europa. A meno che non spunti in extremis una proposta di rinnovo in linea con le richieste o che Momo abbassi le pretese…