Panatta vuota il sacco: ve la dico io la verità su Sinner | Lo ha scoperto e non vuole tenere il segreto

La leggenda del tennis italiano, oggi apprezzato commentatore tv, non si smentisce: le sue parole su Jannik fanno il giro del web.

Tutti pazzi per l’”Happy Slam”. O almeno chi riesce a reggere la fatica e a resistere al freddo pungente delle notti italiane da trascorrere con gli occhi aperti per gustarsi le prime partite dell’anno.

Gli Australian Open sono da sempre il primo Major della stagione, ma come noto la loro storia è stata piuttosto controversa. Il torneo ha subito infatti un vistoso calo di popolarità a cavallo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio del decennio successivo, con le rinunce di tanti big.

Per la svolta fu necessario attendere il cambio di superficie, con il passaggio dall’erba al cemento capace di cambiare radicalmente la storia. Da quel momento nessuno o quasi tra i migliori del mondo ha più rinunciato al torneo, anche prima che diventasse mandatory.

Certo, si tratta pur sempre del primo Slam della stagione e in un’era in cui si gioca di fatto tutto l’anno il rischio, più che negli altri Major, è quello di non arrivarci nella migliore delle condizioni. Per questo le sorprese, nell’albo d’oro o tra i finalisti, sono piuttosto frequenti, ma i tifosi italiani si augurano che l’edizione 2025 vada come da pronostico.

Panatta e la rivelazione choc: “Non sono riuscito a vedere Sinner in tv”

La grande paura provata durante l’ottavo di finale contro Holger Rune è alle spalle, Jannik SInner è ancora in corsa e vuole arrivare fino in fondo, sospinto dal tifo dei tifosi italiani volati a Melbourne e di quelli davanti alla tv. Tra questi ultimi però non figura a sorpresa Adriano Panatta, autore di un’ammissione sorprendente prima del match contro Rune.

“Io a un certo punto ho girato. Ho visto il curling, la partita di Sinner una noia mortale” così l’ex capitano azzurro di Coppa Davis si è espresso tra lo stupore generale dopo il match del terzo turno tra Sinner e Giron nel corso de ‘La Telefonata”, il podcast che conduce insieme a Paolo Bertolucci. Tutto vero, nessuna battuta, ma ovviamente quello di Panatta voleva essere un complimento nei confronti di Jannik.

Svelato il segreto dei successi di Sinner: Adriano Panatta non ha dubbi

Parole pronunciate per sottolineare la schiacciante superiorità che l’azzurro riesce a mettere in mostra in quasi tutti i match, destinata a condizionare il pathos delle partite stesse. Panatta è poi andato oltre, dando sostanza agli elogi nei confronti del numero 1 del mondo attraverso una rivelazione: “Jannik non fa mai una cavolata, è un giocatore che mentalmente non sbaglia le soluzione. È veramente unico. Anzi, ho scoperto che dentro il suo corpo ha l’intelligenza artificiale”.

“Ha un algoritmo naturale che quando gli arriva la palla gli permette di elaborare quello che è il miglior colpo di rimessa. In ogni parte del campo dove lui va, alla fine gioca nella maniera giusta” ha aggiunto Panatta rimarcando quindi le sempre più spiccate doti dell’altoatesino in risposta. E se quell’algoritmo dimostra di essere più forte anche dei malori, come accaduto contro Rune, la percentuale già monstre di vittorie del 2024 potrà essere davvero migliorata…