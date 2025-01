“Mio figlio a letto con un uomo”: Conceição choc, scivolone assurdo al microfono | Il tecnico del Milan la combina grossa

Subito protagonista grazie al trionfo in Supercoppa l’allenatore portoghese si è già mostrato fin troppo disinvolto anche davanti ai microfoni.

Portogallo paese di navigatori, calciatori di talento e allenatori… stravaganti, seppur vincenti. Dopo José Mourinho e Paulo Fonseca la Serie A ha fatto la conoscenza di un terzo tecnico lusitano, quel Sergio Conceiçao che il calcio italiano lo conosceva già bene per le esperienze avute da calciatore con Lazio e Inter.

L’ex allenatore del Porto è stato chiamato in corsa dal Milan proprio per prendere il posto di Fonseca, ma la sua candidatura era già forte dall’estate. Fatto sta che Conceiçao è subito riuscito a far voltare pagina al Diavolo. Il trionfo in Supercoppa lo ha proiettato nella storia del Milan, essendo riuscito a vincere un trofeo alla seconda partita alla guida dei rossoneri.

Prima ancora di iniziare a vincere battendo Juventus e Inter Conceiçao ha comunque fatto parlare di sé grazie ad uno stile molto diretto evidenziato nelle conferenze stampa pre e post gara. Del resto la lingua italiana la maneggiava già piuttosto bene, a differenza di Fonseca, protagonista di qualche scivolone di troppo causato proprio da incomprensioni linguistiche e dallo sforzo, peraltro apprezzabile, di parlare sempre in italiano.

I primi concetti milanisti espressi da Conceiçao hanno fatto sognare i tifosi. Da “il calcio è semplice” a “il mio tiki taka è buttare la palla in rete” il neo-tecnico rossonero ha spiegato nel più semplice dei modi la propria filosofia calcistica, risultata peraltro evidente fin dalle prime uscite della squadra in campionato. Purtroppo, tuttavia, a volte voler strafare rischia di venire pagato a caro prezzo.

Conceiçao e la domanda inattesa in conferenza: scoppia l’incidente diplomatico

Così il passo da tecnico effervescente e spontaneo al caso diplomatico può essere molto breve e Conceiçao se n’è accorto in prima persona alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus, quando una risposta infelice a una domanda di mercato ha alienato al portoghese critiche anche feroci da più parti.

Va detto che l’approccio della domanda non era dei più chiari: “Volevo chiederle di un giocatore che dormiva con suo figlio” l’ardito collegamento trovato dal giornalista per strappare a Conceiçao una risposta su Joao Felix, obiettivo di mercato del Milan ed ex compagno nelle giovanili del Benfica di Rodrigo Conceiçao, il secondo dei tre figli calciatori di Sergio.

Lo scivolone di Sergio: la risposta che ha messo in imbarazzo anche il Milan

L’allenatore del Milan non ha compreso sulle prime la natura della domanda, ma l’errore fatale è stato fatto proprio dopo aver intuito il nesso…: “Ah, messa così…. Mi dite che dormiva con uno… calma” la risposta dell’allenatore, condita da una risata spontanea e da un gesto eloquente. Conceiçao ha infatti alzato le mani, prima di concludere con un “Attenzione, lui è veramente un uomo”.

L’ilarità si è immediatamente impossessata di quasi tutta la sala conferenze, peccato che si sia trattato di uno scivolone evitabile. Quella del tecnico del Milan è stata infatti una battuta mal riuscita, che rischia di passare per un’uscita omofoba, ingigantita dai social, tra ironie e condanne. Un passaggio a vuoto solo in parte spiegabile con difficoltà linguistiche, riguardo al quale lo stesso Conceiçao e il Milan non hanno ritenuto di dare ulteriori spiegazioni.