Cassano non la smette più: bordata durissima, ma si becca l’emoji e la controreplica fa il giro dei social

I suoi giudizi più che taglienti non risparmiano nessuno, ma questa volta la “vittima” di FantAntonio risponde… in punta di social.

Simone Inzaghi, Dusan Vlahovic. Teun Koopmeiners e Rafa Leao. Sono solo alcuni, in ordine sparso, dei bersagli su cui si è scagliato negli ultimi tempi Antonio Cassano, sempre più a proprio agio nei panni di censore del calcio italiano e non solo.

In ogni puntata di ‘Viva El Futbol’, il format nel quale FantAntonio analizza quotidianamente gli accadimenti calcistici insieme a Daniele Adani e Nicola Ventola, le critiche feroci sono assai più frequenti degli elogi. Del resto, si sa, chi va male fa sempre parlare più di chi vince.

Tra i tre opinionisti Cassano è tuttavia quello i cui attacchi lasciano maggiormente il segno, perché più sanguigni e diretti, oltre che in più di qualche caso spietati. Di endorsement manco l’ombra, o meglio quelli che ci sono non fanno notizia, sebbene dovrebbe essere il contrario, proprio in virtù della loro rarità.

Così Inzaghi raccoglie l’approvazione di Cassano “solo” quando l’Inter vince largamente, come in casa della Lazio, e al termine di prestazioni convincenti, oppure dopo qualche scelta di formazione particolarmente felice. A unire le tante vittime degli strali dell’ex attaccante e i pochi che vengono esaltati da Cassano sono le loro reazioni.

Cassano torna a colpire: che attacco al “bersaglio” preferito!

Se indifferenza può essere una brutta parola, si può dire usando un eufemismo che il punto di vista dell’ex Roma, Inter e Milan fatica a diventare oggetto di riflessione da parte degli interessati, forse proprio a causa della perentorietà dei giudizi. L’ultima conferma la si è avuta dai commenti post-Supercoppa, nei quali Cassano si è mostrato più tagliente che mai.

Commentando nel corso della trasmissione su TikTok “CalcioConlaEffe” la vittoria in rimonta del Milan nel derby, infatti, FantAntonio si è soffermato per una volta più sulla squadra vittoriosa che su quella sconfitta. Del resto il punto di vista di Cassano sulla forza dell’Inter e sulla superiorità dei nerazzurri rispetto alla concorrenza è noto da tempo. Al pari, però, dell’opinione non troppo lusinghiera riguardo Rafa Leao.

FantAntonio attacca, la replica è tutta da ridere: social in fiamme

L’attaccante portoghese è stato determinante nel successo del Milan, cambiando la partita dopo essere subentrato dalla panchina. Al termine del match Leao ha rimarcato il lavoro svolto dal nuovo allenatore Sergio Conceiçao dal punto di vista motivazionale. Una sottolineatura che non è piaciuta a Cassano, come sempre perentorio nel commentarla: “Leao ha detto che il tecnico gli ha dato energia. Questo dimostra che non ha i c*******”.

La “requisitoria” era iniziata con toni altrettanto duri: “Conceiçao lo capirà presto che non è buono, che è poca roba”. Ebbro per il trionfo, Leao ha snobbato ancora una volta il parere di Cassano, riservandogli su X solo due emoji di un pagliaccio. Nulla di diverso rispetto a quanto accaduto nell’ottobre 2023 dopo le spietate critiche di Cassano al termine dello 0-0 contro il Borussia Dortmund: “Leao fa qualche sgroppate a tutta velocità, palla avanti e basta”. Anche in quel caso il portoghese si era fatto scivolare addosso la stroncatura, tra pagliacci e emoticon che ridono fino alle lacrime. In attesa della prossima puntata ai tifosi del Milan interessa solo che Leao continui a essere decisivo, magari con più frequenza. Con o senza stimoli esterni…