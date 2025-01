Balotelli, bordata social piena di rabbia: ma lui voleva ‘solo chiarire una cosa…’

L’esperienza di Super Mario con la maglia del Genoa prosegue da una panchina all’altra, ma lo sfogo inatteso può cambiare tutto.

Pochi, ma molto buoni. I cambi di allenatore nella Serie A 2024-’25 hanno interessato un numero ridotto di squadre, ma quasi tutte stanno avendo benefici dai ribaltoni in panchina. Con l’eccezione del Monza, che è stata però l’ultima società a cambiare, il cambio di passo è stato ben visibile ovunque.

Dalla Roma, che ha tuttavia avuto bisogno del terzo tecnico della stagione per iniziare a vedere la luce, fino al Lecce, passando per il Milan, la cui nuova era è iniziata all’insegna del clamoroso trionfo in Supercoppa, con Sergio Conceiçao a festeggiare un titolo una settimana dopo la firma del contratto.

In sordina è passata la svolta in casa Genoa, dove Patrick Vieira è riuscito a rimettere in sesto una squadra che sotto la gestione Gilardino nel primo scorcio di stagione aveva mostrato tanto carattere, ma raccogliendo pochi punti, complici i tanti infortuni e qualche traversìa societaria, nel frattempo risoltasi.

Il traguardo salvezza è ancora lontano, ma il tecnico francese, la cui carriera di allenatore non aveva ancora avuto sussulti, si sta affermando, distinguendosi per l’ordine tattico dato al Grifone, ma anche per la gestione dello spogliatoio. La potenziale “bomba Balotelli” non è infatti esplosa, nonostante il minutaggio di Super Mario sia minimo.

Balotelli resta a guardare e poi sbotta: tensione strisciante in casa Genoa

La prima partita del 2025 potrebbe però in questo senso aver segnato un punto di svolta. Dopo essere rimasto in panchina per 90 minuti in casa del Lecce, infatti, Balotelli ha tenuto a pubblicare un post su Instagram per informare i tifosi circa le proprie, definite ottime, condizioni atletiche: “Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio”.

Un messaggio chiarissimo, che sembra avere più destinatari. In primo luogo lo stesso Vieira, con il quale i rapporti, dopo gli screzi dei tempi di Nizza, stanno proseguendo all’insegna di una reciproca sopportazione che non sembra però il preludio a nulla di buono. “Mario a Lecce non è entrato al pari di altri. Il calcio è un gioco di squadra, sono tutti importanti” la fredda risposta del tecnico in Salento a precisa domanda sul mancato impiego di Balotelli.

Il messaggio di Super Mario: l’avventura con il Grifone è già agli sgoccioli?

Attraverso la propria uscita social Balo potrebbe però anche aver voluto informare eventuali estimatori sul mercato. Essere ai margini al Genoa, dove ha totalizzato una cinquantina di minuti in due mesi, non rappresenta infatti certo la condizione ideale per l’ex milanista, che aveva accettato di tornare in Italia a ottobre per essere protagonista.

“Anticipo nel caso vengano dette cose in futuro – ha aggiunto Balotelli nel post – cavolate (sportive) come è giù successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa”. Parole che nulla hanno a che vedere con le ‘Balotellate’ di un tempo, ma che potrebbero fungere da “ultimo avviso”. Il ruolo di ultima punta nel Grifone sta stretto a Super Mario, pronto ad un eventuale nuovo cambio di maglia per tornare ad incidere in un campionato nel quale è voluto fortemente tornare.