“Avete paura a dirlo”: Mou continua la sua ‘guerra’ contro il Galatasaray, in mixed zone è una furia coi giornalisti

L’avventura dello Special One alla guida del Fenerbahçe è scandita da momenti di alta tensione in conferenza: ecco l’ultimo ‘show’.

Il secondo posto sembra blindato, tra grandi in crisi e rivelazioni alle quali manca la continuità. Ma se ti chiami José Mourinho non puoi accontentarti di quella che nella mentalità di uno dei tecnici più vincenti del calcio europeo altro non sarà che la prima piazza degli sconfitti.

Quando aveva deciso di approdare in Turchia per allenare il Fenerbahçe, meno di sei mesi dopo la traumatica fine dell’avventura alla Roma, il tecnico portoghese sapeva che non si sarebbe seduto sulla panchina della squadra favorita per la vittoria della Süper Lig e neppure della società più ricca.

La potenza di fuoco del Galatasaray sul mercato è sotto gli occhi di tutti e confermata dall’acquisto-shock, seppure in prestito, di Victor Osimhen sul finire del mercato estivo. L’andamento della prima parte di campionato ha confermato i pronostici, così ora che il Fenerbahçe sta trovando continuità dopo qualche alto e basso di troppo, il gap dalla vetta non si accorcia.

A pochi giorni dallo snodo cruciale in Europa League, in cui il Fenerbahçe si giocherà le proprie chances per l’accesso diretto agli ottavi di finale, e a 40 giorni dallo scontro diretto contro il Galatasaray, Mou ha trovato ancora il modo di far parlare di sé grazie all’ennesimo show in sala stampa, al termine del match vinto per 2-1 dalla propria squadra sull’Hatayspor.

“Ho imparato una nuova parola”: il nuovo sfogo di José Mourinho in Turchia

Dopo le intemerate dei mesi scorsi nei confronti degli arbitri e poi del clima che si respirerebbe all’interno del calcio turno, l’ex allenatore dell’Inter ha sfoderato un altro cavallo di battaglia, attaccando la presunta forza mediatica degli avversari, accusati di fruire di qualche errore arbitrale di troppo.

“Perché avete paura di dire la verità?” è stato l’esordio del Mou-show, la cui prima parola ha ricordato il principio di uno sfogo che ha fatto storia ai tempi del Real Madrid e divenuto poi un meme a suon di “Porqué?”. Di che cosa avete paura in questo Paese? Non so il turco, ma ieri ho imparato una parola nuova perché tutti dicevano la stessa cosa. Scandalo, scandalo, scandalo”. Il riferimento nello specifico è a un calcio di rigore concesso al Galatasaray e trasformato da Osimhen nella sofferta vittoria per 2-1 sul Göztepe.

Il rumore dei nemici e gli attacchi “difensivi”: Mourinho torna a colpire in conferenza

“Penso che a questo paese piaccia tutto questo. Anche la squadra che vince e trae vantaggio da questo scandalo ne gode, il che è la cosa peggiore che possa accadere” ha aggiunto Mourinho, tornando quindi implicitamente a prendersela con l’intero sistema calcistico turco, definito “marcio” nei mesi scorsi. La prima gara del 2025 è stata sofferta per il Galatasaray, così come lo era stata per il Fenerbahçe.

La domanda iniziale del “malcapitato” giornalista a Mourinho aveva infatti riguardato la prestazione non esaltante dei gialloblù, salvati contro l’Hatayspor da una doppietta di En-Nesyri. Come… da tradizione, tuttavia, lo Special One ha preferito deviare l’attenzione su temi extra-campo, all’insegna di una consolidata strategia di protezione del gruppo. Basterà per tornare in corsa per il titolo?