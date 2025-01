Donnarumma torna in Serie A: terremoto di mercato, gennaio 2025 stravolge tutto, piani scudetto ribaltati

Si può essere infelici anche a Parigi: dopo quattro anni e mezzo Super Gigio prepara il ritorno in Italia. Il colpo dell’inverno si avvicina.

Da aspiranti allenatori, con alterne fortune, ad aspiranti protagonisti ancora sul campo. I destini degli ultimi giocatori capaci di dare lustro alla nazionale italiana si stanno avvicinando in maniera sempre più netta. I campioni del mondo 2006 e i campioni d’Europa 2021 continuano tuttavia a far parlare di sé.

Nel primo caso gli ultimi aggiornamenti non sono incoraggianti. Alberto Gilardino e Alessandro Nesta sono stati gli ultimi iridati in Germania ad aver perso le rispettive panchine, esonerati da Genoa e Monza che hanno imputato agli ex compagni in azzurro e nel Milan responsabilità forse in eccesso rispetto alle precarie posizioni in classifica delle due squadre.

Di contro a sorridere sono Fabio Grosso e Pippo Inzaghi, che con Sassuolo e Pisa guardano tutti dall’alto in Serie B, mentre Daniele De Rossi e Andrea Pirlo scalpitano per tornare in sella dopo la fine delle avventure con Roma e Sampdoria. Chi invece ha fatto esultare i tifosi azzurri 15 anni dopo ha ancora fame di campo.

Da Marco Verratti, che sembra già stanco della vita in Qatar e sogna il debutto in Serie A, fino a Domenico Berardi, che potrebbe non completare la missione di riportare in A il Sassuolo se qualche sirena lo convincesse a lasciare l’Emilia già a gennaio. Anche due illustri italians all’estero sono pronti a strizzare l’occhio al ritorno in patria.

Addio Serie A e… ritorno: campioni d’Europa alla riscossa, il mercato s’infiamma

Si tratta di Gianluigi Donnarumma e di Federico Chiesa, le cui esperienze con PSG e Liverpool sono comunque molto differenti. Il capitano dell’Italia è da anni una colonna del Paris, mentre l’ex juventino non sta trovando spazio nel Liverpool. Per ragioni differenti potremmo rivederli presto sfidarsi sui campi della Serie A. O magari condividere lo spogliatoio…

A Parigi dal 2021, Donnarumma non è ancora riuscito a entrare del tutto nel cuore dei tifosi e neppure a convincere gli addetti ai lavori francesi. Colpa di un rendimento non all’insegna della continuità, aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo nelle decisioni di Super Gigio tanto quanto la situazione di instabilità che si respira nella capitale a livello societario e tecnico.

Basta con Parigi, il ritorno in Italia aspetta Donnarumma: per il capitano azzurro c’è la fila

Il rapporto con Luis Enrique stenta a decollare e il resto lo fanno l’aria di ridimensionamento che si respira nel club e il contratto in scadenza nel giugno 2026. Il ritorno in Italia rappresenta insomma una tentazione significativa per l’ex milanista, che ha già iniziato a guardarsi intorno in vista di una scelta che, a 25 anni, potrebbe rivelarsi chiave per il prosieguo della carriera.

Tutte le big della Serie A sono potenzialmente interessate alle prestazioni di Donnarumma, con la sola eccezione del Milan, prossimo a blindare Mike Maignan e dove comunque Gigio non sembra poter tornare anche per motivi ambientali. Per il resto, dal Napoli alla Roma, senza scartare la clamorosa ipotesi Inter, che sta riflettendo sul dopo Sommer, e la Juventus, pur contenta del rendimento di Di Gregorio, tutto è possibile. Certo, l’operazione si annuncia onerosa, dal momento che ai 30-40 milioni di cartellino che il PSG è pronto a chiedere per Donnarumma andrebbe aggiunto un ingaggio netto in doppia cifra. A meno che la saudade non convinca il portierone ad abbassare le pretese…