Via le ruggini e i dissapori, e Allegri è lontano: Bonucci torna alla Juve a gennaio 2025, accordo fatto, firme a un passo

Aria di ritorno al passato in casa bianconera: l’ex difensore è pronto per la propria terza vita con la Vecchia Signora. La mansione è inedita.

Il percorso da montagne russe della Juventus edizione ’24-25 è proseguito in Coppa Italia. Otto giorni dopo lo show con il City e appena quattro dopo la figuraccia contro il Venezia, la frustrazione dei bianconeri si è sfogata sul malcapitato Cagliari.

Insomma, ma qual è la vera Juve? Se lo chiede Thiago Motta e se lo chiedono i tifosi, oltre alla dirigenza tutta. Al netto delle indicazioni tecnico-tattiche ciò che contava era ritrovare l’affetto dei tifosi dopo i fischi post-Venezia e il ‘caso Vlahovic’, presto rientrato.

Per risalire la china in campionato serve compattezza, invocata dallo stesso Thiago dopo il passo falso contro i lagunari. Fuori e dentro il campo. Insomma, il fantasma di Max Allegri non è mai stato più lontano e del resto neppure quei tifosi che accolsero male l’esonero del tecnico livornese dopo la vittoria della Coppa Italia sembrano particolarmente inclini alla nostalgia.

Gli stessi tifosi che hanno ormai metabolizzato come il ciclo dei nove scudetti sia definitivamente alle spalle e che per tornare a primeggiare serve pazienza. Certo, inserire in società qualche vecchia bandiera male non farebbe. Aspettando… Godot, per citare l’Avvocato Agnelli, ovvero il ritorno di Alex Del Piero, qualcosa si muove e si è mosso.

Bonucci-Juventus, dissapori addio: il ritorno di fiamma è realtà

Dallo scorso settembre nel board bianconero figura Giorgio Chiellini, tornato a casa dopo l’esperienza a Los Angeles e avviato a una brillante carriera dirigenziale. Con Gigi Buffon impegnato in nazionale l’altro illustre ex tentato di rientrare alla Continassa è proprio… un vecchio “nemico” di Allegri.

Le telecamere di Mediaset si sono soffermate durante la gara contro il Cagliari ad inquadrare Leonardo Bonucci, ben intabarrato in tribuna per proteggersi dal freddo. L’ex difensore ha detto addio al calcio giocato ed ha iniziato la carriera da allenatore come collaboratore del ct dell’Under 20 Bernardo Corradi.

‘Benvenuto Mister Leo’: la Juve riabbraccia la bandiera

La presenza allo Stadium del campione d’Europa 2021 potrebbe però non essere stata casuale. Si stanno infatti diffondendo con insistenza le voci sul possibile ritorno imminente alla Juventus di Bonucci, con un ruolo tecnico nelle giovanili. Del resto le ruggini eredità del traumatico distacco, voluto proprio da Allegri, dell’estate 2023, con tanto di minacciata causa in tribunale, appartengono al passato.

Qualche incomprensione non può macchiare una lunga storia d’amore, così ricominciare quasi da zero può essere la soluzione. In casa bianconera si sta studiando in quale squadra del settore giovanile poter inserire “mister” Bonucci già da gennaio. Un modo per iniziare una carriera che sembra promettere bene. Anche se Motta, al momento, può stare tranquillo…