Incidente in Lambo: choc in Serie A, a soccorrerlo c’è un suo compagno | La ricostruzione mette i brividi

Brutto spavento per una delle rivelazioni del girone d’andata: incubo nella notte, l’amico scaccia la paura.

Ricchi, famosi, circondati da belle donne e con i garage pieni di auto potentissime. I luoghi comuni sui calciatori si sprecano da anni. Giustificati in più di una circostanza da realtà che sono davvero attinenti allo scenario descritto, ma che sono di fatto comuni anche ad altri settori dello spettacolo.

Fin dagli anni ’60, infatti, pur ovviamente in un contesto di cifre notevolmente inferiori a quelle attuali, chi era stato in grado di costruirsi una carriera da vip faceva molta fatica a resistere a un certo tipo di tentazioni, destinate però ad intaccare il patrimonio appena costruito.

Le storie, che all’epoca fecero scandalo, di avventure sentimentali, a volte anche extra-coniugali, delle star del pallone riempivano i rotocalchi dell’epoca, ma nel corso degli anni la… moda si è allargata anche ad altri sport. Da Carlos Monzon a Bjorn Borg, la lista di campioni “maledetti” è purtroppo lunga.

“Ho speso gran parte dei miei soldi per alcool, donne e macchine veloci, il resto l’ho sperperato” è la “massima” più famosa di George Best. Una battuta fino ad un certo punto, applicabile anche ai calciatori d’oggi. A volte, tuttavia, il volersi regalare emozioni forti fa correre qualche rischio di troppo e vivere paure evitabili.

Schianto nella notte: campione è illeso, a soccorrerlo è il compagno di squadra

Le notizie di incidenti d’auto spettacolari, e per fortuna il più delle volte senza conseguenze, di cui sono protagonisti calciatori famosi nel cuore della notte sono purtroppo ricorrenti. L’ultimo spavento ha riguardato una delle rivelazioni del girone d’andata di Serie A, andato a… sbattere nel momento peggiore possibile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella serata di sabato 14 dicembre Fisayo Dele-Bashiru ha avuto un incidente con la sua Lamborghini. Il centrocampista nigeriano della Lazio si trovava nei pressi di Bracciano ed è uscito illeso, senza neppure dover ricorrere al trasporto in ospedale. In suo soccorso è arrivato il compagno di squadra Tijjani Noslin che, avvertito dallo stesso Dele-Bashiru, ha poi riaccompagnato a casa l’amico.

Giovedì da sogno, sabato da paura e… lunedì da incubo, ma il lieto fine fa sorridere tutti

La notizia, rimasta coperta per diverse ore, è rimbalzata sui social poco dopo il pesante ko subito dalla squadra di Baroni contro l’Inter. Una disavventura che fa quindi già parte del passato, ma che arriva nel momento migliore della stagione per l’ex Manchester City, tra i migliori sul campo dell’Ajax in Europa League.

Leggere anche così il pesante rovescio subito dalla Lazio contro l’Inter sarebbe pretestuoso, ma di sicuro c’erano modi meno avventurosi per trascorrere l’antivigilia di una partita così importante e alla quale la squadra non si presentava certo con poco da perdere, nonostante una classifica al di sopra delle aspettative. Baroni si sarà fatto sentire, ma in fondo poteva andare peggio. E 48 ore così nere non ricapiteranno facilmente…