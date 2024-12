Chi è Gabrielloni? Chiedetelo alla super star di Hollywood: è pazza di lui | Esultanza folle insieme a Adrien Brody

Continua la sfilata di vip alle partite del Como: contro la Roma l’apoteosi, il bomber di provincia segna e la star esplode di gioia.

Il calcio sa davvero regalare storie incredibili e incroci da film. In senso figurato, ovvio, perché di pellicole sul mondo del pallone ne sono state girate tante e altre ancora ne arriveranno. Quando però calcio e cinema riescono a intrecciarsi in un unico evento in diretta la meraviglia non può che farsi largo a 360°.

L’approdo in Serie A del Como ha dato nuovo lustro e visibilità al calcio italiano. I lariani mancavano dal massimo campionato da 20 anni e possono contare su uno scenario da sogno, quello di uno stadio magari vecchio e da ammodernare, ma valorizzato da uno sfondo Lago che rappresenta una cartolina ideale a livello internazionale.

Del resto George Clooney non fu certo il primo divo a prendersi una villa sul Lago, venendo inevitabilmente associato alle fortune della squadra di calcio. Peccato che l’ex attore di E.R. abbia vissuto in Italia in un’era nella quale il Como era lontanissimo dai fasti attuali, a livello tecnico, ma soprattutto mediatico.

L’arrivo della famiglia Hartono e la conquista della Serie A hanno infatti avviato un percorso virtuoso, ma soprattutto… appariscente. Ogni partita al Sinigaglia coincide infatti con la sfilata di attori di ex calciatori, cantanti e vip in genere e in particolare degli attori di Hollywood più disparati. Così Hugh Grant ha assistito al pareggio contro il Parma, mentre ancora meglio è andata ad un terzetto… da Oscar.

Dalla Serie D agli applausi… hollywoodiani: il sogno di Alessandro Gabrielloni

La preziosa vittoria sulla Roma è stata infatti festeggiata con larghi sorrisi da Keira Knightley, Michael Fassbender e da Adrien Brody. Facile dire che i tre abbiano portato fortuna a Fabregas, ma soprattutto all’eroe del giorno, Alessandro Gabrielloni. Ovvero il giocatore simbolo degli ultimi anni del Como, ma soprattutto il prototipo del calciatore lontano dal jet set…

L’attaccante marchigiano ha infatti festeggiato contro la Roma il primo gol della carriera in Serie A a 30 anni, dopo una carriera giocata quasi tutta in Serie C. Il debutto in B col Como, dove gioca dal gennaio 2018, è avvenuto nel 2021. Poi qualche gol decisivo per la promozione in A e la gioia più grande, valsa un record storico.

L’attrice va pazza per il calcio: il Como scopre la tifosa più illustre

Gabrielloni è infatti diventato il quinto giocatore della storia capace di segnare con la stessa maglia dalla Serie D alla Serie A, dopo Lorenzo Pasciuti del Carpi, Alessandro Lucarelli del Parma, Mario Santana del Palermo e Andrea Luci del Livorno. Chissà se questa storia era conosciuta anche da Knightley, la cui esultanza dopo il gol dell’attaccante lariano è stata davvero coinvolgente e che ha un passato da… calciatrice, seppur per finta, avendo interpretato il ruolo da protagonista in ‘Sognando Beckham’.

Una scena diventata presto virale sui social, dove in tanti non hanno creduto ai propri occhi. Una delle dive più pagate di Hollywood che esulta come la prima tifosa per la prodezza di un ex sconosciuto del calcio. Tutto vero e del resto Keira era già stata avvistata al Sinigaglia. Solo che non aveva ancora avuto la possibilità di esultare…