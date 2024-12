Prego, hai carta bianc..onera: la Juve dà le chiavi a Mendes, ecco il vero obiettivo, ma c’è da sbrigarsi, gennaio è alle porte

Il potentissimo agente portoghese è la carta segreta di Giuntoli per il mercato di gennaio: scelto il rinforzo, ma il tempo stringe.

Una delle regole d’oro nel calciomercato che dirigenti ed agenti sono chiamati a rispettare è il… divieto di essere permalosi. Una trattativa saltare all’ultimo momento e un affare che sembrava garantito trasformarsi in un flop inaspettato, senza che questo debba turbare i buoni rapporti tra le parti.

Il calcio è infatti una ruota che gira, un mondo (più o meno) meraviglioso in cui oggi può capitare di discutere e domani si torna più amici di prima, magari grazie a una nuova trattativa nata in maniera inaspettata e che può fare tutti contenti: club acquirente, venditore, giocatori coinvolti e i loro manager.

Non si può certo dire che l’avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo sia stato un flop. Oltre 100 gol in tre stagioni, altrettanti scudetti e un notevole salto di qualità per il club bianconero a livello di merchandising, marketing e popolarità social. Certo, la ciliegina Champions è mancata e il divorzio è stato traumatico.

Anzi, le parti sono tuttora in causa, complici i famosi milioni arretrati del piano spalma-stipendi risalente all’epoca del Coronavirus che CR7 pretende dalla Juventus. Ciò che fanno i… figli non deve e non può però ricadere sui… padri. Fuor di metafora, il rapporto nato nel 2018 tra il club bianconero e Jorge Mendes non è stato intaccato.

Juventus, ci pensa Mendes: l’agente di CR7 alleato “segreto” sul mercato

Il potentissimo agente di Cristiano è ancora oggi uno dei procuratori più influenti del calcio mondiale e in quanto tale è chiamato a colloquiare quasi quotidianamente con le società più importanti al mondo. La Juventus non fa ovviamente eccezione e a provarlo è l’affare Francisco Conceiçao, l’ultimo gioiello della scuderia Mendes, approdato a Torino in prestito dal Porto sul gong dell’ultimo mercato estivo.

Un vero e proprio colpaccio, quello di Cristiano Giuntoli, che ha tutte le intenzioni di rafforzare il filo diretto con Mendes anche in vista dell’ormai imminente mercato di gennaio. Il primo passo, come sottolinea Calciomercato.com, sarà proprio la blindatura di Conceiçao, prossimo a diventare bianconero a titolo definitivo, magari a una cifra inferiore rispetto a quanto concordato in estate.

Thiago Motta e Giuntoli hanno scelto il difensore: trattativa avviata

Decisivi potrebbero essere proprio i buoni uffici di Mendes con la Juventus oltre che ovviamente con il Porto. L’esborso per il figlio d’arte non sarà comunque inferiore ai 30 milioni, cifra che la Juve aveva messo in bilancio, ma che non potrà certo essere bissata per il grande obiettivo dell’inverno, un difensore centrale mancino possibilmente giovane.

La galassia Mendes ha una risposta anche a questa esigenza. Il nome è quello di Antonio Silva, classe 2003 del Benfica, già nel giro della nazionale portoghese. Il ragazzo ha stregato la Juve da tempo e vorrebbe cambiare aria vedendo poco il campo da inizio stagione. Mendes si sarebbe già fatto tramite della prima proposta della Juventus, un prestito con diritto di riscatto, ma il presidente delle Aquile Rui Costa ha blindato il giocatore fino all’estate. La Juve non può permettersi di aspettare, forse neppure metà gennaio. Rui Costa lo sa così come Mendes. L’alleato tutt’altro che segreto della Signora si prepara a passare Feste di lavoro…