Icardi sgancia la bomba: “È caduta la maschera” | Attacco totale a Wanda: “E intanto io badavo ai figli”

L’attaccante del Galatasaray esce allo scoperto dopo la fine del matrimonio con Wanda Nara e le rivelazioni della showgirl: scoppia l’inferno.

La coppia dei sogni è durata poco. Troppo poco, per la disperazione dei tifosi e la soddisfazione… delle squadre concorrenti. Già, perché qui non si sta parlando, almeno per il momento, di amori finiti, bensì di un duo di attaccanti che è diventato tale solo sulla carta.

Se non al via della stagione, dato che la campagna acquisti è stata completata a settembre inoltrato, il Galatasaray aveva messo in chiaro le proprie ambizioni per l’annata 2024-’25 affidando al tecnico Okan Buruk un duo di centravanti da far invidia ai top club del continente: Victor Osimhen e Mauro Icardi. Caratteristiche simili, ok, ma valanghe di gol assicurate.

L’argentino ex Inter si presentava da capocannoniere uscente della Super Lig, mentre il nigeriano in prestito dal Napoli, colpo a sorpresa dei giallorossi a fine mercato, fu l’acquisto-boom di consolazione dopo la delusione per la precoce eliminazione dalla Champions League già a livello di playoff.

La sfortuna si è però messa di mezzo attraverso il gravissimo infortunio al ginocchio che a inizio novembre ha messo fuori causa Icardi per il resto della stagione. Appena il tempo per dimostrarsi compatibili in un paio di uscite di campionato e altrettante in Europa League e Maurito si è dovuto trasformare in tifoso dei propri compagni e in particolare del “gemello” appena conosciuto.

Icardi, crisi senza fine: dopo l’infortunio è di nuovo lite con Wanda Nara

Una disdetta per Okan, ma anche per lo stesso Icardi, reduce da un biennio a suon di gol che lo aveva rilanciato tra i bomber più prolifici del continente dopo le grigie annate al PSG. È proprio il caso di dire che per l’ex capitano dell’Inter piove sul bagnato, dal momento che questo brutto colpo si aggiunge ai seri problemi familiari dell’ultimo periodo.

E qui si torna a parlare di coppie scoppiate, ma fuor di metafora. L’amore tra Icardi e Wanda Nara, che ha riempito a lungo le pagine di giornali e siti italiani, non solo sportivi, è infatti ormai definitivamente tramontato. Sfiorito, anzi finito in mille pezzi. Come troppo spesso succede in questi casi, fioccano le accuse reciproche.

Icardi-Nara, amore in frantumi: le durissime accuse dell’argentino

Mauro ha infatti risposto in maniera durissima a quanto dichiarato dall’ex moglie, che aveva rivelato come la propria storia con il rapper L-Gante fosse nata tre anni fa, quindi quando il matrimonio con Icardi era ancora in piedi. Icardi si è sfogato con Pepe Ocha, giornalista e influencer argentino, che ha poi riportato le parole dell’attaccante sul proprio account X: “Hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni e hai affermato di essere infedele, mentre io mi prendevo cura dei figli, credendo che lavorassi, invece vivevi una doppia vita”.

Parole dettate dall’inevitabile amarezza per un lungo amore finito. I tentativi di riconciliazione, tentati più volte da Icardi negli ultimi anni, appartengono ormai al passato, così come tramontati sono i sospetti del web che la rottura fosse costruita “ad arte”. Tutto vero, ma a Maurito ormai interessa solo la tranquillità dei propri figli, sebbene il finale suoni come un avvertimento per l’ex moglie: “La mia unica priorità sono le mie figlie. Vedremo cosa farai quando la giustizia vedrà prove reali, non vecchie chat e audio realizzati con l’intelligenza artificiale”. Non è finita fin quando non è finita, ma ora sembra proprio giunto il momento.