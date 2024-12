Crack al crociato, stagione finita per lui | Shock totale in Serie A, si stanno rompendo tutti

È un’annata senza pace per il calcio mondiale: un nuovo, gravissimo infortunio al ginocchio scuote il campionato italiano.

“Gli infortuni non li sta subendo solo la Juventus. Non penso si tratti di una casualità, ma creare un dibattito ora non sarebbe costruttivo”. La frase enigmatica pronunciata da Thiago Motta prima della partita contro il Milan ha intrigato molto più… della gara stessa.

Flagellati dalle assenze in tutti i reparti i bianconeri si sono presentati a San Siro con appena 15 giocatori di movimento, situazione che sarebbe poi addirittura peggiorata per i match successivi contro Aston Villa e Lecce. Ma con chi ce l’aveva il tecnico italo-brasiliano?

Chiamato a dare ulteriori spiegazioni nelle conferenze stampa successive l’allenatore della Juve avrebbe poi fatto parziale marcia indietro, ma il dibattito resta aperto. Facile pensare che nel mirino di Motta ci fossero Fifa e Uefa, accusate da più parti di aver gonfiato oltremisura il calendario di club e nazionali.

Del resto l’elenco di infortunati illustri nella prima parte di stagione è davvero da brividi. Da Rodri a Carvajal fino a Militao, i giocatori che hanno visto terminare la propria stagione in ampio anticipo sono tanti e il fatto che molti di essi appartengano a squadre di vertice ha spostato l’attenzione proprio sull’aumento esponenziale delle partite che coinvolgono i top players.

Sos infortuni, scoppia l’allarme-crociati: non si salva nessuno

Scandagliando meglio i numeri si scorge però come anche le infermerie delle medio-piccole siano piene di lungodegenti, così come il fatto che alcuni infortuni sono avvenuti quando la stagione doveva ancora iniziare o aveva appena preso il via. Si pensi all’atalantino Gianluca Scamacca, andato ko in amichevole ad agosto, o al capitano del Torino Duvan Zapata, rottosi a ottobre contro l’Inter.

Anche la lotta salvezza in Serie A rischia di essere condizionata dal susseguirsi di gravi infortuni. L’elenco è in continuo aggiornamento. Il Parma ha ad esempio perso per tutta la stagione uno dei propri migliori difensori, Alessandro Circati, ed ora anche una delle rivelazioni del campionato ha dovuto fare i conti con una pessima notizia.

Ginocchio ancora in frantumi: ricaduta drammatica e nuovo lungo stop per il centrocampista

L’Empoli non potrà infatti contare per il resto della stagione su Nicolas Haas. Il centrocampista è stato già operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’infortunio è avvenuto in allenamento e costringerà l’ex Palermo a una lunga assenza dai campi. Una tegola per Roberto D’Aversa, che aveva finora impiegato lo svizzero con continuità, seppur quasi sempre da subentrante, ma soprattutto per il giocatore.

Per Haas, infatti, classe ’96, ormai un veterano del calcio italiano dove milita quasi senza interruzioni dal 2017, quando fu ingaggiato dall’Atalanta, si tratta del secondo grave infortunio al ginocchio della carriera, dopo la rottura del crociato del ginocchio destro subita nel dicembre 2021, quando già il giocatore militava nell’Empoli. In quell’occasione l’assenza fu di sei mesi. Ora un nuovo stop, che potrebbe spingere i toscani a tornare sul mercato e che tiene vivo il dibattito sui troppi gravi infortuni che stanno travolgendo il calcio internazionale a tutti i livelli.