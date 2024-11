Juve, super-colpo in arrivo: accordo totale, imminente il gran ritorno in Italia per lui | Motta avrà il suo leader

L’emergenza infortuni non si attenua, ma per Thiago sono in arrivo buone notizie: reparto sistemato, la Serie A riabbraccia un protagonista.

Il calciomercato è anche il regno della pazienza, nonché della strategia. Ciò che oggi è impossibile può diventare fattibile domani, non necessariamente perché il club acquirente ha alzato la propria offerta o la controparte abbassato le richieste.

Semplicemente, le cose “succedono”, le trattative anche solo impostate vanno fatte decantare, magari trasmettendo l’idea che siano state abbandonate per cambiare obiettivo, e quasi d’incanto la situazione può cambiare e gli scenari capovolgersi quasi da un giorno all’altro. Lo insegna la storia del mercato, non solo per i top club.

Restando però alle squadre più quotate e ai grandi nomi, dal mercato di gennaio ormai alle porte, almeno in quanto a trattative da avviare, ci si aspetta mosse importanti dalla Juventus, chiamata a inserire in organico almeno un difensore e un attaccante per supplire alle lacune della rosa che necessitano di una pezza per la seconda parte della stagione.

Già interrogato più volte sul tema il Football Director dei bianconeri Cristiano Giuntoli si è finora sempre affidato alla propria esperienza, depistando i media su tutta la linea: “L’infortunio di Bremer è stato pesante, ma abbiamo soluzioni valide. Skriniar? In questo momento non ci stiamo muovendo, ma le cose cambiano continuamente”. Va da sé come tifosi e utenti social si siano scatenati dopo queste dichiarazioni.

Mercato Juventus, Giuntoli passa all’azione: scelto il rinforzo per la difesa

Il “gioco” più gettonato è stato: “Solo due delle quattro proposizioni di Giuntoli sono vere. Individuatele”. La soluzione è fin troppo facile, dal momento che la prima frase riguardante Bremer e l’ultima circa la fluidità del mercato più che affermazioni sincere siano vere e proprie tautologie con cui la Juve sta facendo i conti e rischia di continuare a farlo.

Nessuno quindi si stupirebbe se a fine gennaio Thiago Motta si ritrovasse con un attaccante e due difensori in più per puntare ad una primavera da protagonisti. Certo, il budget a disposizione, eventuali cessioni escluse, non sarà ragguardevole, pertanto bisognerà affidarsi a formule fantasiose e prestiti. Per la retroguardia serve un centrale dominante sul piano fisico e tecnico: l’identikit di un vecchio obiettivo, tornato attualissimo.

L’ex Inter torna in Italia: la Juve lo accoglie, decisa la formula

Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, Milan Skriniar avrebbe aperto al trasferimento dal PSG alla Juventus. Eccola, la trattativa che va lasciata decantare. Solo poche settimane fa, infatti, lo slovacco ex Inter si era mostrato scettico sull’ipotesi di approdare a Torino in prestito. Ora invece non sembrano esserci più vincoli legati alla formula, aspetto che può mettere l’affare in discesa per i bianconeri.

I rapporti tra i due club sono tornati buoni, pertanto cercare di far cambiare idea ai francesi, che dal canto proprio punterebbero quantomeno ad un prestito con diritto di riscatto, potrebbe non essere impossibile. Contare sulla disponibilità del giocatore può fare la differenza, al netto dell’elevato ingaggio percepito da Skriniar, vicino ai 10 milioni netti. Il ridotto minutaggio rimediato in questa stagione ha convinto lo slovacco a riaprire all’Italia. Alla fantasia di Giuntoli trovare le modalità ideali per accontentare tutte le parti in causa: PSG, giocatore, bilancio della Juve e aspettative di Motta.