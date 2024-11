Nuovo Codice della Strada: non bastava Vieira, per Balotelli ora si fa ancora più dura e dovrà tenersi a ‘freno’

L’inizio dell’avventura al Genoa non è stato in discesa per l’attaccante: imprevisti in successione, ma Super Mario vuole vincere la sfida.

A popolarlo ci sono miliardi di giocatori e di allenatori sparsi in tutto il globo. Eppure anche il mondo del calcio non è poi così grande… Devono aver pensato (almeno in questo caso…) la stessa cosa Mario Balotelli e Patrick Vieira il giorno del primo allenamento del nuovo corso del Genoa.

Il dopo Gilardino è stato infatti affidato al tecnico francese, al debutto come allenatore in Serie A e ancora in attesa di raccogliere dalla panchina quei successi che gli erano stati pronosticati all’inizio della carriera, dopo il trionfale percorso da calciatore.

Fino ad oggi Vieira non ha lasciato un segno indelebile in nessuna delle squadre guidate, dal Crystal Palace al Nizza fino allo Strasburgo. Per svoltare c’è sempre tempo e a insegnarlo è proprio Gilardino, arrivato in Serie A dopo una lunga e non sempre esaltante gavetta nelle categorie inferiori.

Quel che è certo è che tutto Vieira poteva immaginare a parte che ritrovare alla prima avventura da allenatore in Serie A proprio Balotelli, già compagno di squadra all’Inter e al Manchester City nonché “allievo” al Nizza. La scintilla tra i due non è mai scattata da giocatori, prima che in Costa Azzurra l’assenza di feeling si tramutasse in un vero e proprio scontro, con duro botta e risposta dopo una sostituzione malgradita da Super Mario.

Balotelli-Vieira, la storia infinita: il quarto incrocio sarà quello buono?

Ora però uno strano destino li ha rimessi sulla stessa barca. Entrambi in corsa, ma con la prospettiva di dover convivere il più a lungo possibile per il bene del Grifone. I tifosi osservano perplessi, mentre la società si è già premurata di specificare come tra i due sia intercorsa una telefonata chiarificatrice. Scordiamoci il passato, quindi, sull’altare di una squadra, ma anche di due carriere, da salvare. Il ritorno del vecchio “nemico” non è però l’unico problema con cui dovrà fare i conti Balotelli…

Proprio mentre a Pegli andava in scena la prima stretta di mano tra Patrick e Mario, infatti, il Senato italiano ha dato il via libera definitivo al nuovo codice della strada, diventato legge otto mesi dopo il primo sì arrivato dalla Camera. Si tratta di un giro di vite deciso per stangare chi guida in maniera incosciente e per cercare di ridurre l’insopportabile numero di vittime di incidenti stradali. Ma che c’entra Balotelli?

Super Mario, la grande paura e la nuova chance chiamata Genoa

Il passato recente di Super Mario è fatto di qualche scivolone di troppo, non solo in campo, e il riferimento è alle due ammonizioni ricevute nei primi due spezzoni giocati con il Genoa, ma soprattutto fuori. Giusto un anno fa di questi tempi, infatti, rimbalzava una notizia che fece preoccupare non poco gli appassionati di calcio.

Balotelli rimase infatti miracolosamente illeso da un incidente avvenuto a Brescia. Auto distrutta e giocatore fuori dall’abitacolo barcollante, ma per fortuna nessun guaio fisico per il giocatore, all’epoca in forza all’Adana Demirspor, ma infortunato. Un rischio che l’attaccante non potrà più correre, sia per non disperdere la fiducia accordata dal Genoa, sia per non incorrere in sanzioni pesantissime previste proprio dal nuovo Codice per situazioni del genere. Andare forte in campo e in allenamento e usare prudenza al volante: le indicazioni per meritarsi la fiducia di Vieira sono pronte…