Napoli, firma a un passo a tempo di record: altro che cinepanettone, De Laurentiis blinda un campione

Il vento a Fuorigrotta è davvero cambiato: la squadra sogna lo scudetto e la società non si ferma più sul mercato. Annuncio alle porte.

Campionato fermo, tempo di bilanci. E di calciomercato. L’ultima sosta del 2024 della Serie A ha permesso a dirigenti e allenatori, ma pure ai tifosi, di tirare le fila sull’andamento della propria squadra in maniera più attendibile rispetto a quanto fatto a settembre.

Con una classifica più definita, seppur inaspettatamente corta ai piani altissimi, e con le coppe europee giunte a metà percorso della nuova League Phase, è stato possibile capire meglio come si sono inseriti i nuovi acquisti, oltre che dove poter, o dover, intervenire a gennaio per cercare di migliorare o di perfezionare il rendimento in vista della fase cruciale della stagione.

Anche perché, messe in naftalina le nazionali fino a marzo, da fine novembre non ci si fermerà più per quattro mesi e gennaio sarà un mese caldissimo su tutti i fronti: sfide decisive in campionato, ultime due giornate della prima fase delle coppe, ma anche una sessione di cmercato che promette più colpi rispetto al recente passato.

Caso a parte è quello del Napoli, che quest’anno punterà a trasformare in un vantaggio l’assenza di impegni infrasettimanali, nella speranza però di tornare ad avere già tra pochi mesi… problemi di sovraffollamento del calendario. Grazie al lavoro di Conte, e a quello della società in estate, le premesse sembrano esserci tutte. Al punto che i dirigenti azzurri hanno già iniziato a concentrarsi su altre urgenze.

Napoli, De Laurentiis si tiene i gioielli: Conte al settimo cielo

Al netto di qualche possibile avvicendamento in attacco, dove Jack Raspadori reclama spazio per non perdere la nazionale, e di un auspicato (dal tecnico) rinforzo in difesa, il Napoli non dovrebbe figurare tra i protagonisti del mercato invernale. Per questo, durante la sosta di ottobre, il ds Manna e lo stesso presidente De Laurentiis hanno potuto dedicarsi all’importante capitolo rinnovi, arrivando quasi a definire due trattative fondamentali.

I giocatori della rosa azzurra a scadenza nel prossimo giugno sono solo quattro. Oltre al terzo portiere Contini si contano Juan Jesus, la cui permanenza al Napoli appare improbabile, e due titolarissimi. Il primo è Zambo Anguissa, per il cui rinnovo sono stati fatti passi avanti significativi sono stati fatti. Il camerunese, che sembra destinato a restare anche oltre il 2027, scadenza indicata dalla clausola di rinnovo 1+1 esercitabile dal club.

Mercato Napoli, arriva la firma a sorpresa: il rinnovo è a vita

L’ex Fulham, fondamentale nella stagione dello scudetto e deludente lo scorso anno, è tornato su ottimi livelli di rendimento sotto la gestione Conte, che già gongola al pensiero che il proprio mediano potrà vivere una seconda parte di stagione senza pensieri legati al proprio futuro. Lo stesso scenario potrebbe prendere forma per chi ricopre un ruolo ancora più delicato come quello del portiere.

Come riportato da ‘CalcioNapoli24’, infatti, Alex Meret è a un passo dal prolungare il contratto che lo lega al Napoli. Il portiere friulano, classe ’97, in rosa dal 2018, ma titolare fisso solo dal 2022, si legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2028, ben tre anni oltre l’attuale scadenza. Un bell’attestato di fiducia da parte della società nei confronti di un professionista che ha saputo scacciare a suon di prestazioni le perplessità nutrite a lungo dall’ambiente, imponendosi in pianta stabile nel giro della nazionale e entrando lentamente quanto inesorabilmente nel cuore dei tifosi.