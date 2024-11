Doping, Kyrgios non si ferma, bordata pazzesca | La frecciata a Sinner fa scoppiare i social

Prossimo al ritorno in campo dopo un anno, l’australiano se la prende ancora con l’altoatesino: il nuovo attacco è senza precedenti.

Fuori Nadal, dentro Kyrgios. Scherzandoci un po’ sopra (ma non troppo…) potrebbe essere questo uno dei titoli del 2025 tennistico ormai alle porte. Mentre infatti appassionati e addetti ai lavori stanno ancora esaltando le imprese di Jannik Sinner, fresco trionfatore del “torneo dei maestri” a Torino, il futuro bussa già alla porta.

C’era infatti una volta la pausa invernale del tennis. Un letargo lungo da ottobre a gennaio, utile per ricaricare le pile in particolare per gli atleti più forti, quelli che avevano l’obbligo di essere in forma già per il primo Slam della stagione, gli Australian Open. Obbligo che è rimasto per i top players, solo che si sono accorciate le vacanze…

Tra Master, esibizioni e Coppa Davis, infatti, il tempo per riposarsi sarà davvero pochissimo. Appena il tempo di scollinare Natale e sarà quasi vigilia di Melbourne. Torneo al quale Sinner si presenterà da campione in carica, nella speranza che l’esito del ricorso della Wada contro l’assoluzione per il caso Clostebol non porti brutte sorprese per il numero 1 del mondo.

Abituarsi all’assenza di Nadal, il cui malinconico addio alle scene ha preso forma già dopo i quarti di Coppa Davis, non sarà semplice. In Australia ci sarà invece l’idolo di casa, quel Nick Kyrgios che nel nuovo anno sarà animato dalla fortissima motivazione di recuperare il tempo perduto, ovvero tutto il 2024, che lo ha visto fuori dai giochi a causa dei postumi di una doppia operazione, al menisco e al polso.

Kyrgios-Sinner, la storia infinita: l’australiano va ancora all’attacco

Il finalista di Wimbledon 2022 ha già ripreso ad allenarsi, ma chissà se le Feste ormai imminenti lo renderanno prima di tutto… più buono. Che il ragazzo ami mettersi in mostra sui social e provocare infatti lo si sa da tempo, così come è noto che il suo bersaglio preferito da ormai parecchio tempo sia diventato proprio Sinner. Questa volta però Nick sembra aver calcato decisamente troppo la mano…

Poche ore dopo l’apoteosi torinese dell’altoatesino, infatti, Krygios si è dedicato alla (bassa) satira, pubblicando su Instagram un video che lo vede intento a farsi massaggiare il polso. Ogni riferimento alle disavventure di Jannik era puramente voluto, ma la didascalia di accompagnamento ha provocato un autentico polverone sul web.

Ironia e veleno: Krygios affonda il colpo su Sinner, i social non lo perdonano

“Nessuna contaminazione, solo una normale crema usata su un polso operato – le parole di Krygios – Da un fisioterapista esperto di cui sono responsabile”. Tutto corredato con l’emoticon di una risata. Una frecciata di pessimo gusto, che non fa che ribadire quanto Nick stia… soffrendo per i trionfi in serie del suo rivale “virtuale”.

Sinner dal canto proprio ha altro cui pensare e trascorrerà una fine d’anno di febbrile attesa per conoscere cosa ne sarà di quel ricorso. Peraltro l’australiano ha rincarato la dose con un’altra, pesantissima accusa a Jannik, pur senza citare il nemico: “Due anni in depressione fisica, felice di essere tornato. Senza imbrogliare il sistema”. Parole durissime che hanno procurato a Kyrgios dure repliche da parte dei fans di Jannik. Perché far parlare il campo è sempre la risposta migliore, ma quando è troppo è troppo…