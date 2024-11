Baroni, ribaltone rinnovo Lazio: il tecnico adesso ha tutt’altra intenzione

L’allenatore rivelazione della prima parte di stagione piace a tutti e manda un messaggio a presidente e tifosi: scenario ribaltato.

Il turnover? Consigliato, se si ha la necessità di gestire il doppio impegno campionato-coppe e la fortuna di avere a disposizione una rosa ampia. L’importante è non esagerare, evitando di cambiare troppi giocatori da una partita all’altra.

Questo è ciò che recita il decalogo del bravo allenatore. Concetti trasmessi anche durante la stesso corso per ottenere il patentino, ma dove giocoforza si devono dare indicazioni di massima, valide in generale. Le eccezioni però non mancano mai. Quelle che danno ancora più valore all’assunto generale, confermando la regola.

Semmai ciò che sorprende è che a scompaginare il manuale siano allenatori debuttanti, almeno in contesti di un certo spessore. Sarà proprio l’entusiasmo dei rookies, o magari quello spirito visionario soffocato per troppo tempo a causa della lunga gavetta, fatto sta che Marco Baroni sembra avere riscritto il “manuale” del turnover.

La sua Lazio vola in campionato come in Europa League anche grazie al coraggio del tecnico fiorentino, che tra la domenica e il giovedì cambia anche 10/11 della formazione, senza vedere intaccati il livello di gioco e soprattutto i risultati. Solo fortuna o merito di una rosa valida anche nelle alternative? Chissà, fatto sta che anche per questo il popolo biancoceleste stravede per il proprio mister.

Baroni gela la Lazio: tifosi e Lotito in allarme

Con un terzo di campionato e metà del percorso della prima fase in Europa League già alle spalle la Lazio non è più annoverabile tra le sorprese. Nessuno, in società come nello spogliatoio, vuole fissare obiettivi, un po’ per scaramanzia e molto perché l’entusiasmo che si respira in un gruppo ringiovanito consiglia di andare avanti giornata per giornata. Eppure, il futuro bussa già alla porta.

Il concetto vale per i giocatori, ma anche per lo stesso allenatore, che a 60 anni compiuti non ha certo patito il grande salto dalla provincia ai club metropolitani. Legato al club biancoceleste fino al giugno 2027, Baroni sta facendo parlare di sé anche ai piani altissimi del calcio italiano e non solo. La Lazio rischia quindi di perderlo già a fine stagione? Trattare con Lotito è sempre difficile, ma il presidente si è già attivato per il rinnovo, trovando tuttavia un inatteso muro.

Rinnovo e clausole: Baroni-Lazio, il futuro è tutto da scrivere

Intervistato da Radio 1 nel corso di ‘Radio Anch’io Sport’, Baroni ha tracciato un bilancio dei primi cinque mesi di lavoro a Formello, elogiando società, gruppo, ambiente e strutture, ma glissando sul tema rinnovo, che secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ Lotito vorrebbe discutere al più presto fissando la scadenza nel 2028: “Al momento la mia attenzione è rivolta solo alla squadra, al lavoro e a dare tutto me stesso. Poi ci saranno i tempi e le modalità per valutare tutto” la risposta fornita dall’ex allenatore del Lecce a una domanda relativa ad una clausola presente nel contratto.

L’ingaggio di Baroni è di 1,3 milioni, il più basso tra gli allenatori dei top club della Serie A, ma con bonus già fissati in caso di successo in Coppa Italia o di qualificazione alla Champions League. Traguardi che il popolo biancoceleste ha già iniziato a sognare e che comporterebbero l’ovvio rinnovo dell’allenatore: “Quello che è stato scritto sull’ipotesi rinnovo non voglio neanche commentarlo in questo momento” ha tagliato corto Baroni. Uno che da sempre preferisce far parlare il campo…