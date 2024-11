È scoppiato in lacrime: bruttissima notizia per lui, non se l’aspettava proprio | Anche Ranieri si dispera

Il ritorno dell’allenatore più amato ridà speranza al popolo romanista, ma la nuova era inizia nel peggiore dei modi: dramma in piena regola.

Una mozione dei sentimenti in piena regola, attraverso un appello a ritrovare compattezza e spirito di squadra, oltre che l’orgoglio e il senso di responsabilità nell’indossare una maglia che, per vecchi e nuovi, deve rappresentare un punto d’arrivo e non di passaggio.

Prima di venire (ri)presentato ufficialmente alla stampa, per quanto un personaggio del genere non abbia certo bisogno di presentazioni, Claudio Ranieri si è rivolto in questi termini al gruppo di giocatori della Roma che dovrà allenare fino al termine della stagione durante il primo allenamento successivo alla firma sul contratto.

Il contenuto del colloquio, riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non deve stupire. Il sangue giallorosso di Ranieri è noto da anni, così come il suo spiccato attaccamento ad una maglia che lo ha visto protagonista per poco tempo da calciatore, ma che da allenatore gli ha fatto vivere tante emozioni e versare pure qualche lacrima.

Di lacrime ne saranno probabilmente già scese anche quest’anno dai volti dei tifosi romanisti più attaccati alla causa, complice un inizio di stagione da incubo. La speranza è che il ritorno di un tecnico animato da pragmatismo e attaccamento ai colori coincida con l’inizio dell’inversione di tendenza. Eppure l’inizio del Ranieri III rischia di essere in salita.

Roma, il Ranieri III parte in salita: ecco la prima brutta notizia

Sir Claudio potrebbe infatti essere costretto a navigare controcorrente fin dall’inizio, complice in primo luogo un calendario non certo amico. Due trasferte, contro il Napoli e in Europa League contro il Tottenham, segneranno infatti l’inizio di fuoco del nuovo corso tecnico, seguite dal match casalingo contro la super Atalanta, durante il quale Ranieri riabbraccerà i propri tifosi.

Nessuno vuole pensarci concretamente, ma il rischio di iniziare dicembre ritrovandosi nella bassa classifica è uno spauracchio concreto. A meno che l’appello di Ranieri di cui sopra non faccia effetto fin da subito. Le difficoltà potenziali arrivano però anche da altri fronti e in particolare da un organico già incompleto dopo l’ultimo mercato e che continua a perdere pezzi.

Roma, attacco ridotto all’osso: il bomber esce in lacrime, ora è piena emergenza

A proposito di lacrime, infatti, i tifosi della Roma e Ranieri sono venuti a conoscenza di quelle che hanno rigato il volto di Eldor Shomurodov a causa dell’infortunio che ha costretto l’attaccante uzbeko a lasciare il campo dopo appena 20 minuti della partita che la propria nazionale ha disputato a Doha contro il Qatar, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Dai primi riscontri sembrerebbe trattarsi di qualcosa di serio a livello muscolare, al punto che per i soccorsi da prestare a Shomurodov la partita è stata sospesa per sette minuti. Il giocatore è subito rientrato in Italia per sottoporsi a ulteriori controlli, ma tutto fa pensare a uno strappo e a una conseguente lunga assenza dai campi. La peggior notizia possibile per Ranieri, che ben conosce Shomurodov per averlo allenato lo scorso anno a Cagliari e che, prima ancora di capire quale volto tattico dare alla squadra, perderebbe così l’unica alternativa in organico a Artem Dovbyk, a propria volta reduce da qualche problemino accusato nelle ultime partite.