È tornato IL MAESTRO: panchina affidata a lui, torna al timone il guru e i social impazzano

Il calcio italiano riabbraccia uno dei tecnici più discussi e divisivi degli ultimi anni: in attesa che parli il campo il web si scatena.

La pazienza dei presidenti di calcio ha sempre un limite. Che spesso e volentieri si rivela inaspettatamente in comune. Se poi la soglia sta per essere varcata e in arrivo c’è una sosta del campionato, ci si può davvero aspettare di tutto.

L’ultima pausa del 2024 dei campionati di Serie A e B prima del rush conclusivo del 2024 è stata fatale a una lunga schiera di tecnici. Solo i due campionati principali ne hanno viste saltare quattro, ovvero il quadruplo rispetto ai cambi di panchina che si erano registrati in Serie A tra agosto e novembre.

Se in Serie B Cremonese e Salernitana sono andate su soluzioni low cost, tra richiami di tecnici esonerati in precedenza e promozioni dal settore giovanile, scelte inevitabilmente diverse hanno fatto Roma e Lecce. Le rivoluzioni in salsa giallorossa sono quindi servite, in entrambi i casi all’insegna delle sorprese.

La missione di conquistare la terza salvezza consecutiva, evento mai riuscito al club salentino nella propria storia in Serie A, sarà affidata a Marco Giampaolo. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha sorpreso tutto affidando al tecnico nativo in Svizzera l’eredità di Luca Gotti, al quale è stato fatale il pareggio contro l’Empoli. Le alternative non mancavano, ma si è optato per il colpo di scena.

Da ‘Chi l’ha visto’? al Milan: la carriera da film del ‘Maestro’ Giampaolo

Riecco quindi Il Maestro, nomignolo non sempre affettivo con il quale gli appassionati di calcio identificano ormai da anni Giampaolo, noto agli appassionati più per le proprie conoscenze tecnico-tattiche e il proprio garbo che per i risultati ottenuti. A 57 anni, e dopo due di inattività, l’ex tecnico di Milan, Torino e Sampdoria ha stupito ancora una volta l’intero mondo del calcio, che lo aveva forse pensionato un po’ troppo rapidamente.

La carriera di Giampaolo è del resto storicamente stata all’insegna di discese ardite e di tentativi di risalite più o meno riusciti. Dopo la famosa sparizione del 2013, dopo l’esonero di Brescia, con tanto di apparizione (in contumacia…) a ‘Chi l’ha visto?’, Giampaolo seppe rilanciarsi a suon di risultati tra Empoli e Sampdoria, meritandosi la chiamata del Milan.

Riecco Giampaolo: la sfida Lecce e l’ironia della rete

Andò male, così come il successivo tentativo di rilancio al Torino e poi ancora alla Sampdoria. La sua carriera ad alti livelli sembrava compromessa, sebbene ad ogni esonero più o meno illustre la rete si divertisse ad invocare il ritorno del ‘Maestro’, all’insegna di meme tra il divertito e l’ironico. Ora è successo davvero e il web non ha perso l’occasione per trasformare Giampaolo in un trend topic.

“Il ritorno del Maestro Marco Giampaolo” o ancora “Lo vedo invecchiato, il Maestro” sono solo alcuni degli spunti che su X ha dato il ritorno in Serie A di uno degli allenatori più divisivi del calcio italiano degli ultimi anni. Chi non ha avuto dubbi sul suo conto, restando conquistati dalla voglia di riscatto emersa già al primo colloquio è stata la dirigenza del Lecce. Pantaleo Corvino è abituato a sfide affascinanti e rischiose, molte delle quali vinte. Il Maestro è carico e pronto a consumare la propria rivincita. Anche su ironie e haters.