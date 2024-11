“Mi hai fatto ridere”: De Roon prende in giro in Napoli, ma la risposta dei tifosi è sorprendente

Il capitano dell’Atalanta non si trattiene dopo il successo del Maradona: post virale, la replica dei tifosi azzurri è tutta da leggere…

Andando avanti di questo passo giornali e tv dovranno mandare schiere di inviati a Glasgow per intervistare Brendan Rodgers e cercare di capire come abbia fatto il suo Celtic a resistere all’onda d’urto della super Atalanta di questo inizio di stagione.

Una risposta c’è già e si chiama fortuna, perché la sfida di Champions che la Dea ha pareggiato senza gol contro gli scozzesi ha visto la squadra di Gasperini produrre palle-gol in serie, sprecate tra legni ed errori inediti per i cecchini vestiti di nerazzurro, come sa bene chi li ha affrontati prima e dopo.

Dallo Shakthar al Verona, passando per il Genoa e ora il Napoli, matato a domicilio. Del resto una delle virtù che fanno ormai da tempo della Gasp-band la più europea delle squadre italiane è proprio il fatto di non cambiare mentalità e stile di gioco tra gare casalinghe ed esterne.

Così al Maradona l’Atalanta si è “accontentata” di andare a segno tre volte, per un successo che ha scaldato il tifo nerazzurro quasi come quello, curiosamente con lo stesso risultato, della notte di Dublino che ha portato l’Europa League. Società e allenatore predicano prudenza, ma l’upgrade degli obiettivi non sembra così lontano.

Super attacco? Il segreto dell’Atalanta è altrove…

Un centravanti con due trequartisti, due punte e un fantasista alle spalle oppure ancora due attaccanti larghi senza un 9 di riferimento, come accaduto contro il Napoli. Il laboratorio di Gasperini sa sempre sorprendere gli avversari, ma anche i tecnici più ingegnosi hanno bisogno dei propri punti di riferimento. Quelli di quest’Atalanta sono ben riconoscibili e stanno nel cuore del gioco.

Cosa sarebbe questa Dea senza l’intelligenza tattica di Ederson e senza la corsa di De Roon? Il brasiliano e l’olandese formano una delle coppie di centrocampo meglio assortite e più efficaci dell’intero campionato. Il capitano ci aggiunge anche un bel carico di leadership e pure di simpatia, come confermato da un curioso episodio avvenuto poco dopo il successo contro il Napoli.

De Roon punge il Napoli via social: la reazione è inaspettata…

De Roon si è infatti lasciato andare ad un festeggiamento molto originale via social, pubblicando su Instagram lo screen di quanto mostrato da Google alla domanda “Per cosa è famosa Napoli?”. Ebbene, già nel pomeriggio di domenica al terzo posto della “hit” c’era “la vittoria per 3-0 dell’Atalanta”. Tutto vero, a riprova di quanto i successi dei bergamaschi facciano ormai tendenza ovunque…

Chi si aspettava reazioni furiose da parte dei tifosi azzurri sul profilo di De Roon è rimasto piacevolmente sorpreso. Per una volta, infatti, anche in Italia uno sfottò innocente è stato accolto con simpatia e sportività dagli sconfitti, che hanno applaudito all’iniziativa del centrocampista, complice la divertente trovata di inserire, come quarto motivo, “Marten de Roon retrocesso a persona non grata dopo questo post su Instagram”. Risultato: pioggia di applausi ed emoticon divertiti anche dalle latitudini campane, con tanto di complimenti per la vittoria meritata e la superiorità mostrata sul campo. Non resta che augurarsi che questa prima volta, o quasi, faccia tendenza…