Morte e devastazione: shock totale, a rischio anche il Real | Lutto nazionale, terrore, specie qui

Una tragedia senza precedenti: lo scenario da incubo manda in tilt il mondo del calcio, le conseguenze sono devastanti.

L’eco delle polemiche seguite al rinvio di Bologna-Milan non si è ancora spenta. La decisione del sindaco Lepore di non concedere lo stadio Dall’Ara per la partita che si sarebbe dovuta disputare sabato 26 ottobre, a pochi giorni dall’alluvione che aveva interessato la città, ha fatto infuriare la società rossonera.

La presunta “invasione di campo” del Primo Cittadino, che secondo i vertici del Milan si è arrogato decisioni che sarebbero dovute spettare al Prefetto, è stata assorbita obtorto collo dalla Lega Serie A, che ha fatto il possibile per far disputare la partita in campo neutro e/o a porte chiuse, salvo alla fine arrendersi.

Così nel fittissimo calendario della Serie A andrà ora trovato un posto per far disputare la partita tra due delle squadre che hanno più gare da disputare fino a gennaio, tra Champions League e Coppa Italia. Un problema in più per tutti e che per il Milan ha anche assunto le sembianze della beffa dal momento già poche ore dopo.

In occasione del big match contro il Napoli, infatti, Fonseca ha dovuto rinunciare a Hernandez e Reijnders, che non hanno potuto scontare le rispettive squalifiche contro il Bologna. Torna quindi l’eterna polemica relativa alle troppe partite da giocare, a un calendario non sense e in generale al famoso show must go on, concetto che viene meno solo di fronte a situazioni di forza maggiore o di reale emergenza e dramma.

Maltempo senza precedenti: anche il calcio in ginocchio

Le immagini della popolazione bolognese immersa nel fango, del traffico in tilt, nonché la stima dei danni milionari causati dalle piogge incessanti hanno fatto passare in secondo piano i problemi dell’industria del pallone. La stessa cosa è accaduta non troppo lontano dall’Italia, dove però la potenza del maltempo è stata notevolmente superiore e dove si è assistito ad una vera e propria tragedia. Che ha imposto lo stop al calcio e ai suoi folli ritmi.

In Spagna sono stati indetti tre giorni di lutto nazionale a causa delle terribili conseguenze di Dana, la figura atmosferica che ha provocato l’evento estremo che ha travolto la città di Valencia. L’impressionante alluvione che ha colpito la Comunità Valenciana ha visto cadere in appena otto ore 600 mm di pioggia nel solo entroterra, quando la media in un anno intero in quella zona è tra i 450 e i 500 mm di pioggia. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, ma è superiore alle cento unità. Centinaia i dispersi, migliaia gli sfollati, incalcolabili i danni.

Tragedia in Spagna: Liga sotto shock, si arrende anche il Real Madrid

Le immancabili polemiche che hanno travolto le istituzioni e in particolare il presidente della regione, accusato di aver allertato la popolazione in ritardo, sono andate di pari passo con i primi provvedimenti. Il Governo spagnolo e l’UE si sono immediatamente attivati, mentre il calcio non ha potuto che farsi da parte, stravolgendo il programma delle partite di campionato e non solo. A farne le conseguenze sarà anche il Real Madrid.

Oltre alle quattro partite di Coppa del Re già cancellate, infatti, e al match di Eurolega di basket Valencia e Panevezys rinviato a data da destinarsi, anche il programma della Liga sarà stravolto dalla tragedia. Levante-Malaga di lunedì 4 novembre non sarà disputata, al pari del match Valencia-Real Madrid, che si sarebbe dovuto giocare sabato 2 novembre al Mestalla. I campioni d’Europa, reduci dal tracollo nel Clasico e dalle polemiche roventi per la diserzione della cerimonia del Pallone d’Oro, hanno già espresso vicinanza e solidarietà alla comunità valenciana. A trovare un buco nel calendario per recuperare la partita si penserà quando il paese avrà elaborato questo terribile lutto.