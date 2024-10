No scherzetto, sì dolcetto: Totti insiste: “la testa ha già deciso”. E i tifosi giallorossi provocano: visto il curriculum, alla Roma farebbe panchina

L’ex capitano della Roma ci crede: prende corpo l’ipotesi del ritorno in campo. Tifosi giallorossi scatenati sui social, tra paura e ironia.

Imbraccia una racchetta che ti passa… la nostalgia. L’elenco degli ex calciatori di successo che hanno avviato una seconda carriera sportiva nel padel è sempre più lungo. Nata per passione e per cercare di restare in forma, la nuova avventura è diventata per molti quasi un secondo lavoro.

Così per un ex professionista del calcio come Fernando Orsi che può vantare una figlia, Carolina, ai vertici mondiali del padel, ci sono molti ex campioni del pallone che hanno sviluppato ottime qualità nello sport più cool del momento, arrivando anche ad accarezzare l’idea di provare a entrare nel World Tour.

Chissà che non sia questo il futuro di Francesco Totti, costretto per il momento a convivere con l’insopportabile nostalgia dei campi da calcio. Dopo qualche mese trascorso nell’ombra dal punto di vista mediatico il campione del mondo 2006 è tornato a far parlare di sé. In primo luoogo attraverso l’intervista “al veleno” sulla Roma di oggi, uscita qualche giorno prima dell’esonero di Daniele De Rossi.

Sono state però soprattutto le parole sulla clamorosa intenzione di tornare a giocare in Serie A, a 48 anni compiuti, a riportare Totti sulle prime pagine dei quotidiani non solo sportivi. Il sogno c’è sempre stato, ma ora a renderlo realizzabile ci sarebbero anche un paio di proposte ricevute, ovviamente top secret. Una rivelazione che ha infiammato i social e che a distanza di qualche giorno Totti ha confermato.

Totti, è tutto vero: fissata la data per il ritorno in campo

A margine della tappa di Miami dell’EA7 World Legend Padel Tour, Totti è parso sorridente come non mai, al netto delle inevitabili sofferenze che gli procura la sua Roma, cogliendo l’occasione per ribadire il concetto che l’idea del clamoroso coming back stia prendendo forma. O meglio, sul piano motivazionale non ci sono più dubbi o forse non ce ne sono mai stati…

“Una o due squadre si sono affacciate – ha ribadito l’ex capitano giallorosso – La testa già sa la risposta, ora vediamo come reagisce il fisico… Chissà il prossimo anno cosa ci riserverà. Intanto mi concentro sulle finali del padel di fine novembre…” la sardonica risposta di Francesco, che ha quindi ribadito come la clamorosa ipotesi potrebbe concretizzarsi solo nel 2025.

Roma-Totti, ritorno di fiamma? I tifosi hanno una certezza

Le ipotesi più disparate hanno invaso il web non appena Totti ha fatto capire come l’intenzione di rimettere gli scarpini a livello professionistico fosse concreta. Top team? Squadre in cerca di un fuoriclasse senza età in grado di regalare poche giocate, ma di qualità, per raggiungere la salvezza? Tutto top secret, eccetto il fatto che i sondaggi siano arrivati dalla Serie A. I tifosi della Roma attendono gli eventi con un mix di curiosità e preoccupazione, ma anche con un’amara constatazione.

Anche qualora, scenario comunque irrealizzabile visti i rapporti conflittuali con i Friedkin, Totti decidesse di tornare a indossare la maglia giallorossa per lui ci sarebbe posto solo in panchina. Perché? Impossibilità di coesistere con Dybala? Affatto, semmai il trattamento riservato a Trigoria ai campioni del mondo… Con un pizzico di ironia, infatti, il popolo giallorosso ha constatato come per le leggende del calcio sembri non esserci più spazio nella Roma, alla luce del lungo apprendistato che è stato costretto a fare Mats Hummels prima di debuttare. I curriculum “deluxe” non sembrano più andare di moda in casa giallorosso. Figurarsi le leggende…