Hysaj pazzo d’amore: colpo di fulmine a prima vista | Per lei non bada a spese e i tifosi gli danno ragione: basta guardarla

L’esterno albanese, spettatore nel bell’inizio di stagione della Lazio, si è meritato gli applausi dei propri tifosi: ecco perché.

Turnover sì, ma senza esagerare, perché “cambiare sette-otto giocatori da una partita all’altra può destabilizzare la squadra”. È questa una delle regole non scritte del manuale del bravo allenatore, da non trascurare dal momento che il calendario senza pause impone l’alternanza tra giocatori.

C’è però chi questa “regola” ha scelto di non seguirla, raccogliendo per il momento ottimi frutti. Si tratta di Marco Baroni, che per la prima avventura della carriera da tecnico in un top team sembra avere ormai battezzato due Lazio. Una per il campionato e una per l’Europa League.

Il rischio era quello di non avere le risposte sperate in particolare dai giocatori chiamati in causa il giovedì, in impegni che, almeno per il momento, sono meno probanti e quindi meno stimolanti. Giocatori giovani e con poca esperienza a livello internazionale che, schierati insieme, avrebbero potuto fare fatica a trovarsi.

Niente di tutto questo, così il presidente Lotito e i tifosi possono guardare con ottimismo ad entrambi i fronti, evento non consueto nella storia recente della Lazio. Eppure nella rosa dei biancocelesti c’è anche chi non ha ancora avuto il piacere di giocare né nel weekend, né al giovedì.

Hysaj separato in casa alla Lazio? Spunta una passione segreta…

Stiamo parlando di Elseid Hysaj, che sta vivendo da vero e proprio separato in casa la quarta stagione con la maglia della Lazio. L’esterno difensivo albanese non è stato infatti incluso da Baroni nella lista per il campionato e neppure in quella per l’Europa League. Neppure l’infortunio di Mario Gila a inizio stagione ha modificato la situazione.

In scadenza di contratto nel giugno 2026 Hysaj si allena quotidianamente con i compagni, salvo accomodarsi in tribuna in occasione delle partite. Uno scenario che potrebbe spingere il giocatore a lasciare la Lazio già a gennaio, ma che intanto gli sta dando il tempo libero necessario per coltivare una delle sue grandi passioni.

La personale collezione da urlo di Elseid Hysaj: ecco l’ultimo “ingresso”

Da 15 anni in Italia, Hysaj è un pilastro della nazionale albanese, ma è ormai perfettamente integrato nel nostro paese così come nello spogliatoio della Lazio. L’amicizia nata con Gila ha in particolare convinto i due giocatori a ordinare un auto di lusso a testa. Come riportato da ‘Auto.it’, Hysaj si metterà infatti a breve al volante di una Lamborghini Huracan STO. Il difensore spagnolo ha invece puntato su una BMW M8 Competition.

Entrambi, da veri appassionati, hanno già provveduto a far personalizzare le auto che andranno ad arricchire i rispettivi garage. La vettura che finirà presto a casa Hysaj ha un valore superiore ai 300.000 euro. Facile immaginare che l’ex napoletano la userà anche per recarsi a Formello, tra gli sguardi ammirati dei tifosi. Le prestazioni del giocatore nelle ultime stagioni non sono sempre state soddisfacenti, ma sulla bontà di questo acquisto converrà di sicuro anche la maggioranza del tifo biancoceleste…