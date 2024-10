Roma danneggiata: il dossier boom che fa impazzire i tifosi | Classifica REALE senza errori arbitrali | Altro che crisi, ecco dove sarebbero i giallorossi

Mai così male da 30 anni, in casa giallorossa non mancano i motivi per recriminare: la classifica senza torti arbitrali è clamorosa.

“Quando piove, diluvia”. La nota variante alla Legge di Murphy è ormai diventata da troppo tempo una sgradevole compagna di viaggio per i tifosi della Roma. Il cliché delle ultime stagioni è fisso: grandi speranze in estate, pioggia di abbonamenti, ma ben presto a far da capolino è la disillusione.

La musica non è cambiata all’alba della sesta annata dell’era Friedkin. Anzi, le cose vanno, appunto, sempre peggiorando, al punto che il popolo giallorosso si è ormai stancato anche di… aprire l’ombrello. E in questo caso i riferimenti al celebre spot d’annata con protagonista José Mourinho sono puramente casuali…

Il clima di contestazione che si respira dalle parti di Trigoria e soprattutto all’Olimpico non fa di certo bene alla squadra e neppure a Ivan Juric, il cui compito dopo essere subentrato a Daniele De Rossi si sta trasformando in una missione impossibile. L’ex allenatore del Torino ha compreso gli umori della piazza, limitandosi a chiedere l’appoggio dei tifosi.

Appello finora rimasto inascoltato e del resto la domanda è sempre la stessa: sono i tifosi a dover trascinare la squadra attraverso le prestazioni o viceversa? Di sicuro alla Roma attuale manca anche un pizzico di fortuna e a confermarlo sono le dinamiche di almeno un paio di partite del primo scorcio di campionato.

Roma, rendimento da incubo? Spunta l’alibi di ferro

In un inizio di stagione bollente sul piano arbitrale, con tanti episodi controversi e discussi, non si sono tuttavia finora registrate situazioni che abbiano condizionato in maniera palpabile l’andamento delle singole gare. Il designatore Rocchi ha non a caso ammesso di essere soddisfatto per il rendimento della propria squadra almeno per le prime sei giornate. Le eccezioni però non mancano e a farne le spese è stata quasi esclusivamente una squadra…

Come ogni anno il sito ‘Superscommesse.it’ sta aggiornando giornata dopo giornata la classifica della Serie A senza gli errori arbitrali. Si tratta ovviamente di un calcolo quanto mai virtuale, dal momento che non è possibile trovare una rispondenza certa tra il risultato reale di una partita al momento dell’errore e quello da “immaginare” in caso di un’espulsione ingiusta inflitta o di una non decretata quando sarebbe stato giusto farlo. Per non parlare dei calci di rigore.

Furia Roma contro gli arbitri: la classifica “segreta” rilancia Juric (e pure De Rossi)

Il dato è però inequivocabile e riporta come proprio la Roma sia l’unica squadra che può recriminare per gli episodi che hanno condizionato l’andamento di due partite. Si tratta delle trasferte contro Genoa e Monza e agli altrettanti rigori non concessi ai giallorossi per i contatti tra De Winter e Dybala e tra Kyriakopoulos e Baldanzi.

‘Superscommesse.it’ ha assegnato quattro punti in più alla Roma, dando i penalty “virtuali” per trasformati e immaginando che i giallorossi sarebbero poi stati in grado di portare a casa le due vittorie. Uno scenario che collocherebbe Svilar e compagni al 4° posto della classifica a quota 14 punti insieme al Milan. La realtà è però ben diversa e il dossier può essere usato solo come uno stimolo per provare a essere ottimisti. La pioggia è ancora incessante, ma gli strumenti per far tornare il sereno la squadra li ha…