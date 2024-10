Dybala, la pratica d’amore con Oriana che ad Halloween fa impazzire i fans del macabro: cos’è e come hanno iniziato

Sposi dallo scorso luglio, Paulo e Oriana Sabatini sono già soliti condividere tutto: il nuovo “hobby” della Joya fa impazzire i followers.

Tutto si può dire, meno che per Paulo Dybala la scorsa estate sia stata “normale”. I calciatori sono abituati a vivere giorni, e in qualche caso anche settimane, di tensione durante il periodo più caldo dell’anno, tra trattative di mercato e impegni con le proprie nazionali. La Joya, però, è andata decisamente oltre…

La prima sorpresa, del tutto negativa, è stata la mancata convocazione del ct dell’Argentina Lionel Scaloni per la Copa America. L’Albiceleste era campione in carica, Dybala aveva fatto parte della spedizione vittoriosa nel 2021, ma è stato escluso dal gruppo che si sarebbe confermato campione negli Stati Uniti. Delusione cocente, ma lenita da un impegno già fissato e ben più importante…

Il 23 luglio, infatti, come era deciso dal novembre precedente, Paulo è infatti convolato a nozze con la sua Oriana Sabatini. La coppia si è unita in matrimonio a Buenos Aires, città natale della sposa. Una cerimonia ricca di invitati, ma avara di foto, dal momento che su richiesta della coppia a tutti è stato chiesto di non staccare selfie o foto di qualsiasi tipo.

Fidanzati da sei anni, Oriana e Paulo sono poi tornati a vivere a Roma e anzi, secondo alcune indiscrezioni, dietro il no del giocatore al trasferimento all’Al-Qasdiah, ultimo “ribaltone” dell’estate della Joya, ci sarebbe proprio la volontà della moglie di continuare a stare in Italia, sua terra d’origine.

Dybala e la prova d’amore più inattesa: che piacevole sorpresa per Oriana!

Roma, e la felicità della neo-sposa, vale quindi ben più di un ingaggio faraonico, quello che Paulo avrebbe incassato in Arabia Saudita. Il tema potrebbe tornare d’attualità presto, alla luce dell’imminente scadenza del contratto che lega Dybala alla Roma, ma il giocatore potrebbe anche dire un’altra volta no, regalando così un’altra prova d’amore alla consorte. La terza, dal momento che la più dura è già realtà…

Oriana è molto impegnata nel mondo dello spettacolo. Oltre alle attività di attrice, cantante e modella tiene infatti un podcast, “Dove andiamo quando sogniamo”, durante il quale la ragazza ha rivelato la propria passione per il macabro e in particolare per la tanatoprassi, ovvero l’insieme di cure e trattamenti estetici post-mortem utilizzati in ambito funerario per ritardare il processo di decomposizione delle salme. “Fin da bambina, la morte mi ha sempre affascinato. Ero molto curiosa e ho deciso di studiare la tanatoprassi e sono rimasta colpita” ha raccontato.

Sabatini-Dybala e la più curiosa delle passioni in comune

Si tratta di una pratica molto diffusa negli Stati Uniti, ma che sta prendendo piede anche in Europa, Italia compresa, al punto che Oriana ha deciso di iniziare presto a fare… pratica. Come riportato da Marca, la signora Dybala ha svelato come una sera abbia ricevuto una telefonata che la informava dell’arrivo imminente di un cadavere all’obitorio. Sabatini si è precipitata sul posto, ricevendo però la più inaspettata delle risposte da Paulo.

“Non preoccuparti, resto lì all’impresa di pompe funebri e faccio un giro” le parole dell’attaccante, che ha quindi accettato di “turbare” la propria serata, che stava filando via tranquilla guardando una partita in tv, per seguire la moglie. Quel “faccio un giro” fa intuire come Dybala non si sia poi probabilmente interessato alla tanatoprassi in sé stessa, ma tanto è bastato per scatenare i suoi followers a suon di domande sul tema, peraltro attuale… in prossimità di Halloween. Del resto in amore bisogna provare a condividere quasi tutto…