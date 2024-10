“Potrei tornare a giocare”: la ‘battuta’ virale di Totti produce effetti I Dopo i giornalisti, i tifosi: ecco cosa può accadere

La Roma non gira e tra i tifosi si fa largo la rassegnazione: l’unico messaggio di speranza arriva dalle clamorose parole del Capitano.

La solita sconfitta in uno scontro diretto, al termine di una partita che non offre particolari motivi di recriminazione. Un capitano parzialmente ritrovato, almeno a livello di prestazione e di autostima. Ed uno… rimpianto e pronto a farsi venire in mente una strana idea.

Questo l’amaro bilancio della Roma dopo la gara interna contro l’Inter. All’Olimpico la squadra di Juric ha evidenziato tutto l’ampio gap che la separa dalle prime della classe. Lo stesso che non era emerso nell’altro scontro d’alta classifica d’inizio stagione, la trasferta in casa della Juventus.

I numeri però sono impietosi. Due scontri d’alta classifica, zero gol fatti e pochissime occasioni create. Contro l’Inter l’unico a cercare di impensierire Sommer è stato capitan Pellegrini, che ha dato quindi altri buoni segnali dopo quelli intravisti a Monza.

I fischi dei tifosi sono stati quindi zittiti, almeno per una volta e almeno sul piano dell’impegno. Tifosi che, proprio nelle ore precedenti alla partita contro l’Inter, erano stati “caricati” dalle parole pronunciate da Francesco Totti. Uno che di sfide contro i nerazzurri ne ha giocate tantissime e decise diverse.

Francesco Totti all’attacco: la frecciata ai calciatori d’oggi diventa virale

Altri tempi e altra Roma, ma, come detto dallo stesso campione del mondo, anche un altro calcio. “Galeotta” è stata l’occasione fornita dal documentario per i 100 anni de ‘Il Corriere dello Sport’. Tra ricordi e bilanci, quella stilettata mandata da Totti ai colleghi calciatori di oggi è bastata ad infiammare il tifo romanista.

“Darei tutto per tornare in campo, anche perché con il livello che c’è adesso potrei giocare anche a 47 anni”. Parole e musica di chi, in sostanza, il ritiro dal calcio non l’ha ancora digerito, soprattutto per le modalità in cui prese forma in quel 2017. E allora, se la pazza idea prendesse davvero forma? Non sarebbe certo il primo caso nello sport mondiale.

“Totti torna a giocare”: da battuta a scenario, social in fiamme

Da Michael Jordan a Bjorn Borg, da Marcel Hirscher a Michael Schumacher e Fernando Alonso, resistere alla tentazione di rimangiarsi a distanza di anni l’annuncio del ritiro può essere impossibile. Certo, il calcio è un’altra cosa e infatti l’elenco dei grandi ritorni è più esiguo. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Ivan Zazzaroni durante ‘Deejay Football Club’ su Radio Deejay, “so che Francesco ci sta pensando. Col livello che c’è dopo tre mesi di allenamento potrebbe tornare quando vuole” il pensiero del direttore del CdS, che ha lasciato senza parole il collega Fabio Caressa..

Fantascienza? Chissà, certo resta difficile immaginare che al netto della propria classe Totti possa essere ancora un fattore alla propria età in un calcio sempre più fisico e dinamico. Tuttavia il solo fatto che, sui social e non solo, i tifosi della Roma abbiano iniziato a parlarne e a dividersi è un segnale riguardo la scontentezza e la rassegnazione che la stagione attuale ha già prodotto nel popolo giallorosso, che di partita in partita non manca di esprimere la propria delusione alla proprietà.