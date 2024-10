Dybala, Inter sì | È cosa fatta, superati tutti gli ostacoli, ora può andarci davvero

Dopo essere andato ad un passo dall’addio alla Roma, l’argentino è pronto per un altro snodo cruciale della propria carriera.

Quella tra Paulo Dybala e le sliding doors professionali è una… neverending story. Vero che molti calciatori di primo piano sono stati al centro almeno una volta di una trattativa di mercato dai contorni-giallo. Alla Joya, però, è capitato più di una volta.

Il caso più clamoroso riguarda quello della scorsa estate. La sessione di mercato di agosto era ormai agli sgoccioli quando tutto sembrava fatto per l’addio dell’argentino alla Serie A dopo 12 anni di titoli e gol. Non più centrale nella nuova Roma, ma soprattutto un “peso” dal punto di vista economico a causa dell’elevato ingaggio e del contratto che si stava avvicinando alla scadenza, Paulo era stato di fatto ceduto al club saudita dell’Al-Qadsiah.

Un’opportunità che avrebbe permesso all’argentino di fare un ulteriore salto di qualità a livello di ingaggio. Invece ecco il rifiuto a sorpresa, ufficializzato dal 21 della Roma a mezzo social proprio quando i tifosi erano rassegnati a leggere sui suoi profili il saluto del proprio idolo.

Quale piega avrebbe preso il mercato giallorosso qualora Dybala fosse andato via non lo si saprà mai, ma lo si può immaginare e di sicuro aveva già cominciato a farlo Daniele De Rossi, che ha invece dovuto fare i conti con il “piano B”, ovvero quello che prevedeva un esborso inferiore per completare l’organico nei ruoli mancanti, operazione poi in realtà non completata dal ds Ghisolfi.

Paulo Dybala e quel sì all’Inter solo sfiorato

La storia calcistica di Dybala racconta però di un’altra… porta che non si è aperta. Estate 2022: fresca di bruciante sorpasso del Milan nel testa a testa per lo scudetto vinto dai rossoneri, l’Inter di Simone Inzaghi è di fronte a una scelta sul mercato. Riportare “a casa” Romelu Lukaku dopo un anno flop al Chelsea o puntare sulla fantasia di Paulo, svincolato di lusso dopo l’addio alla Juventus? La leggenda narra che l’ultima parola sia stata dello stesso allenatore, che ha preferito andare sull’… usato sicuro.

Anche in questo caso è difficile immaginare come si sarebbe indirizzata la carriera di Dybala e le stagioni di Inter e Roma. Poco più di due anni dopo, però, la Joya è pronta per tornare ad incrociare il proprio destino con quello dei nerazzurri, rivali nei tanti anni di militanza dell’argentino nella Juventus, ma diventato ora un vero e proprio tabù per Paulo.

Roma, Dybala, Inter nel mirino

Dopo aver saltato per un problema al flessore sinistro le partite contro il Venezia, vissuta dalla panchina, e Monza, Dybala, che tra i due impegni è rimasto in campo solo per uno spezzone contro l’Elfsborg, è pronto per tornare a disposizione di Ivan Juric. Archiviata la sosta per la Roma i margini di errore sono esauriti e per non trasformare la stagione già in interlocutoria urge un cambio di passo in campionato come in coppa.

Paulo è tornato ad allenarsi in gruppo già nella giornata di mercoledì. Il segnale migliore possibile per Juric, che non può più fare a meno della classe dell’argentino e dei suoi assist per un Artem Dovbyk. A motivare ulteriormente il leader dell’attacco della Roma ci sono i numeri recenti dei precedenti con l’Inter, che ha battuto i giallorossi nelle ultime tre sfide di campionato. L’ultimo successo della Roma è il 2-1 a San Siro del 1° ottobre 2022, con José Mourinho in panchina e Dybala in campo a sbloccare il risultato, salvo poi uscire per infortunio nella ripresa. Paulo e il popolo giallorosso sognano di assistere ad un remake, ma solo della prima parte…