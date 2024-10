Argentina-Napoli, l’asse di mercato intramontabile: ecco il nuovo top player, tutto predefinito. E c’è perfino l’aiuto della Juventus

Mister Conte lavora a testa bassa, ma la società è pronta ad altri sforzi sul mercato: il nuovo colpo prende forma grazie ai… bianconeri.

Gennaio era vicino… già a fine agosto, per gli operatori di mercato. Figurarsi ad autunno e stagione calcistica inoltrati. Se nel calcio c’è un tempo per ogni cosa, quello delle vacanze per chi si occupa di trattative è per tradizione molto breve, anche al termine della sessione più lunga.

Il momento per staccare la spina per direttori sportivi e osservatori non può infatti durare più di un paio di settimane a settembre, periodo comunque da trascorrere sempre con i telefoni ben accesi, perché segnalazioni su talenti da visionare o su occasioni che si aprono all’improvviso possono arrivare in qualunque momento.

Già prima della fine dell’estate metereologica è tempo di rimettersi in moto. Del resto c’è anche chi in vacanza non va proprio mai, e parliamo degli agenti, che tra svincolati da piazzare e casi non risoltisi in estate, legati magari ad assistiti in scadenza dopo qualche mese, sono sempre costretti a vivere “all’erta”.

Logico quindi che in pieno ottobre più di un club abbia già pianificato quantomeno la tempistica e l’urgenza delle operazioni da cercare di concludere a gennaio, oltre ovviamente al budget. Il mercato ha infatti le sue dinamiche sottili e in più di qualche occasione arrivare in ritardo anche di qualche ora può costare caro nella corsa ad un talento.

Mercato Napoli, si pensa già a gennaio: definite le priorità

Per tradizione la finestra di gennaio è di difficile interpretazione. Avere necessità da colmare significa dover spendere, senza la certezza di trovare la porta aperta dalla controparte. L’ideale sarebbe dover far solo ritocchi non indispensabili e ancora di più potersi dedicare ad operazioni di prospettiva, da chiudere per anticipare la concorrenza.

Proprio questa sembra essere la missione del Napoli nella sessione che si aprirà l’indomani di Capodanno. A prescindere da quella che sarà la classifica degli azzurri a fine anno solare, infatti, l’assenza di impegni infrasettimanali e, per il momento, di gravi infortuni, consentirà al ds Manna di concentrarsi su operazioni solo apparentemente minori e al presidente De Laurentiis di non scucire extra-budget.

Conte sorride: il rinforzo invernale lo porta… la Juventus

In questo senso l’ex dirigente della Juventus e la sua squadra di osservatori una priorità l’avrebbero già individuata. Quella di allungare la coperta in difesa. Non necessariamente acquistando un centrale, sebbene le alternative a disposizione di Conte non siano tante, ma magari pescando un esterno per spostare definitivamente Olivera al centro della retroguardia. Le idee non mancano, ma meno prevedibile è che l’assist potesse arrivare dalla nemica storica Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Napolicalciolive.com’, il nome in cima alla lista della spesa del Napoli è quello di Kevin Zenon, esterno sinistro classe 2001 in forza al Boca Juniors, mancino che può agire su tutta la fascia nel 3-5-2. Tuttavia, bisogna fare in fretta perché sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Inter. La svolta può arrivare grazie alla possibile cessione di Giacomo Raspadori alla Juventus. L’attaccante della nazionale sta trovando poco spazio al Napoli ed è affascinato dall’ipotesi di cambiare aria. Gli azzurri a quel punto investirebbero l’incasso della cessione per arrivare a Zenon e regalare a Conte una pedina preziosa per la seconda parte di stagione.