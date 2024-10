Kyrgios non la smette più: Sinner vince, lui spara bordate social | Accusa gravissima: cresce la pista “amorosa”, i fan ne sono certi

Il numero 1 del mondo continua a vincere, ma l’australiano non smette di attaccarlo: social in fiamme, spunta la vera causa della rivalità.

Il bad boy e il bravo ragazzo. Un talento inespresso contro una vera e propria macchina da tennis. Nick Krygios e Jannik Sinner sono l’alfa e l’omega del circuito tennistico. Difficile immaginare due atleti e due uomini più lontani tra loro. Per il carattere, per come hanno interpretato la propria professione e per la gestione del proprio talento.

Sull’australiano di origini greche se ne possono infatti dire tante, non che non fosse in possesso di colpi da campione. Con qualche turbolenza in meno, più ancora che senza qualcuno dei tanti infortuni subiti, per quanto la buona sorte non gli sia mai stata amica, oggi il suo bilancio sarebbe molto diverso da quello che lo ha visto raggiungere solo una finale Slam, a Wimbledon nel 2022.

Fermo da luglio 2023 per un grave infortunio al polso, Krygios ha annunciato di essere pronto per il sospirato rientro in campo. L’appuntamento è fissato per dicembre, in preparazione agli Australian Open 2025. Nel frattempo Nick ha cercato di sfogare la sofferenza per la lontananza forzata dai campi attraverso la nuova carriera di opinionista tv e influencer.

I suoi account social sono “bollenti” da mesi, anche se non è facile capire se la popolarità venga più dai suoi post al vetriolo o dai commenti dei followers o magari da quelli poco lusinghieri degli haters. Quel che è certo è che una buona parte di questi ultimi proviene dall’Italia, dal momento che ormai da mesi Nick sembra aver intrapreso una vera e propria campagna anti-Sinner.

Caso Clostebol e non solo: Kyrgios e la “veleno story” con Sinner

Già l’idea in sé è piuttosto bizzarra, dal momento che il campione di Sesto Pusteria non è certo uno che si fa odiare. Regalerà pochi sorrisi, ok, ma Jannik cerca sempre di stare lontano da ogni tipo di polemica, non solo quelle che riguardano se stesso. Fatto sta che dopo una breve fase nella quale anche Krygios non ha potuto che elogiare il talento di Sinner, in corrispondenza con gli Australian Open 2024, la rivalità è scoppiata.

Il casus belli riguarda la controversa vicenda doping che ha coinvolto il numero 1 del mondo, in attesa del giudizio definitivo che verrà pronunciato nei primi mesi del 2025. Kyrgios sembra tuttavia già possedere la verità, se è vero che l’australiano non perde occasione per punzecchiare Sinner, non credendo alla buona fede dell’italiano sul “caso Clostebol” e invocandone la squalifica. L’ultimo aggiornamento, davvero spiacevole, è avvenuto dopo il trionfo di Jannik a Shanghai.

Kyrgios-Sinner, il web non ha dubbi: svelata la causa della ruggine

Commentando su “X” il post di un altro account, “Ogni giocatore battuto da Sinner sta pensando la stessa cosa: ‘Questo s*****o non dovrebbe essere nemmeno in campo in questo momento'”, Kyrgios ha scritto: “Sì, ridicolo”. Parole offensive, avendo avallato l’insulto del tweet originale, che confermano i sospetti che Krygios nutre su Sinner.

Inevitabile chiedersi da dove venga tanto livore. In tal senso gli internauti non hanno dubbi. Oltre a una (non troppo) sana invidia, dettata dal gap di talento che separa Nick da Jannik, alla base ci sarebbero motivi… sentimentali. Dallo scorso gennaio, infatti, Sinner è fidanzato con Anna Kalinskaya. La tennista russa è stata la compagna di Kyrgios tra il 2019 e il 2020, prima che tra i due si consumasse una rottura piuttosto violenta, almeno in termini verbali con Anna a scagliarsi contro Nick. Più forte, più good boy e pure in love con la sua ex. Ora tutto torna nella disfida più famosa del tennis mondiale…