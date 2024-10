Ibra si è spaccato la testa, e non è (solo) una metafora: immagini shock, ma i veri dolori glieli infligge il Milan

Ad un mese dall’ultima, discussa uscita pubblica lo svedese torna protagonista sui social: scatta l’allarme tra i followers.

L’ultimo suo intervento pubblico risale ad un mese fa. “Quella” metafora… animale e quelle parole più espressive che mai sul proprio ruolo all’interno del Milan hanno come sempre diviso, come accade sistematicamente ogni volta che Zlatan Ibrahimovic prende la parola. Era così da giocatore, è così da dirigente.

Già, perché è questa la nuova vita dell’ex attaccante svedese. Anche se suona ancora strano pensarlo e dirlo e anche se nessuno sa ancora con certezza quali siano i suoi compiti all’interno della società rossonera. Guai a chiederglielo, però, perché altrimenti il diretto interessato potrebbe uscirsene con un’altra perifrasi delle sue.

Quella sua uscita prima della partita contro il Liverpool ha fatto parlare non poco, quasi più rispetto ai risultati della squadra, che non è ancora riuscita a trovare quella continuità di rendimento che si deve ad una big, anche se forse un po’ meno ad una che in estate ha cambiato allenatore e che potrebbe non avere ancora trovato l’assetto tattico giusto.

L’unica certezza è che, al momento, Zlatan non è intervenuto sulle vicende di campo. Il suo ruolo ufficiale, d’altronde, è quello di Operating Partner e Consigliere per RedBird e in particolare per il presidente del Milan Gerry Cardinale. Insomma, una qualifica più strettamente dirigenziale che tecnica, anche se poi è difficile immaginare che lo svedese non si sia fatto un’idea precisa sulle difficoltà che sta incontrando la squadra, a livello di gioco, modulo e singoli.

Ibrahimovic spaventa i followers: ferita shock, mistero sulle modalità

Del resto nessuno può escludere che tra qualche tempo Ibra non senta la “vocazione” per diventare allenatore. Sarebbe una propria manna per gli addetti ai lavori immaginare le sue conferenze pre e post partita. Per il momento comunque tale eventualità pare lontana, anche perché a Zlatan la nuova vita piace. Nessun obbligo mediatico ed anzi momenti di stacco piuttosto lunghi, nei quali potersi dedicare alle proprie passioni. A patto che non siano troppo… pericolose.

Già, perché la foto pubblicata dallo svedese sul proprio profilo Instagram durante la pausa delle nazionali ha spaventato non poco i tifosi del Milan e non solo. L’immagine è quella che evidenzia un vistosa ferita sulla testa, curata da un medico. Il messaggio è come sempre criptico, ma anche rassicurante: “Fa parte del gioco”. Insomma, tutto sotto controllo, ma chissà come… il leone si è procurato quel taglio.

Ibrahimovic “leone” in gabbia: la nuova vita da dirigente e le difficoltà del Milan

Il sospetto, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è che l’incidente sia avvenuto a causa di una caduta in montagna dal momento che ultimamente Ibrahimovic aveva pubblicato numerose foto di gite su sentieri in altitudine. Ecco quindi la nuova passione di Zlatan, utile magari anche per distrarsi e non pensare ai dolori che gli provoca il suo Milan.

È infatti facile immaginare che la sofferenza per la ferita sia inferiore a quelle provate da Ibra in tribuna mentre ha assistito alle partite contro lo stesso Liverpool o contro la Fiorentina. Il “balletto” dei rigori sbagliati, l’errore difensivo costato il pareggio contro i viola e in generale le troppe polemiche anche di natura comportamentale che hanno scandito l’inizio di stagione. Zlatan scalpita nel nuovo ruolo e mastica amaro. Altro che un taglietto durante una seduta di trekking…