Sinner si sposa: un matrimonio tutto da ridere | Il retroscena della Diretta che è diventata virale

Il numero 1 del mondo si sta preparando per gli ultimi impegni del suo 2024 d’oro, ma il gossip sulla sua vita privata impazza.

Bene o male, purché se ne parli. È questo il vecchio cliché che si accompagna alle star, ai personaggi famosi di qualsiasi ambito. Che si tratti di cinema, moda o sport, la notorietà fa spesso rima con quello che è diventato un luogo comune. Uno stereotipo che Jannik Sinner sta cercando di estirpare.

Non poteva che toccare al campione simbolo delle nuove generazioni, a colui che è già diventato il Millennial più famoso (e ricco) d’Italia e che proprio per questi motivi può cercare di fare tendenza grazie ai propri comportamenti, sempre ispirati al fair play. Ecco, Jannik è uno che vuole cercare di far parlare di sé sempre bene, all’interno dei campi da tennis e non solo.

Anche per questo il numero 1 del mondo sta vivendo con comprensibile turbamento il polverone sollevato dalle controverse accuse di doping che gli sono piovute addosso. Cercare di vincere in maniera fraudolenta pare quanto di più lontano ci sia dal carattere di un ragazzo che ha già dato più volte prova di voler mettere lo stile e l’onestà davanti al palmares.

Dalla mancata protesta dopo il clamoroso errore commesso dalla giudice di sedia Aurélie Tourte durante la semifinale del torneo di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas, lo scorso aprile, fino alla volontà di non speculare sul malore accusato a Wimbledon nel quarto di finale poi perso contro Medvedev, fino ai recenti episodi che lo hanno visto indossare i panni del cavaliere.

Sinner tra timori, fair play e… amore: la storia con Anna Kalinskaya va a gonfie vele

A marzo, durante il torneo di Indian Wells, proprio quello nel quale Sinner è stato trovato positivo al Clostebol, Jannik ha meritato le prime pagine di giornali e siti web per aver protetto dalla pioggia con il proprio ombrellino la raccattapalle durante la sospensione per pioggia del match contro Alcaraz. A Shanghai, invece, Sinner si è voluto sincerare delle condizioni di un’altra raccattapalle, colpita da un servizio di Taro Daniel.

Noblesse oblige e chissà quanto di questi comportamenti sarà orgogliosa Anna Kalinskaya, la tennista russa che da qualche mese è la compagna di vita di Sinner. Vederla trepidare sugli spalti per i match del proprio fidanzato è ormai una consuetudine, piuttosto sorprendente se si pensa a quanto l’altoatesino sia geloso della propria privacy. La coppia è però ormai di dominio pubblico ed entrambi sembrano possedere gli anticorpi per resistere… al gossip. Anche quello più “aggressivo”.

Sinner e Kalinskaya si sposano? La risposta della coppia d’oro del tennis è perentoria

Durante una conferenza stampa del torneo di Shanghai, Sinner si è infatti trovato costretto a smentire una notizia che gli era stata attribuita evidentemente a causa di un tam tam errato, quella di aver chiesto la mano di Anna: “È stata una novità anche per me, a dire il vero – il commento di Jannik “in diretta” – Non ho chiesto nulla e non è successo nulla. Ho solo letto un po’ di dettagli sul fatto che sarebbe successo dopo gli US Open, ma sono tutte notizie false”. Tutto è legato ad un’indiscrezione riportata dal settimanale DiPiù e legata alla presunta richiesta fatta da Sinner dopo il trionfo agli US Open.

In effetti, per un ragazzo come Jannik sarebbe strano fare il grande passo dopo meno di un anno di frequentazione. Ok al colpo di fulmine, ma c’è tempo per tutto, anche alla luce della giovane età dei due. E Anna? La russa ha confermato la versione del suo Jannik, affidandosi ad un post Instagram: “Per fare chiarezza: non è vero niente. Grazie per le congratulazioni, ma non c’è niente di vero”. Tutto rientrato, quindi, anche se la colonna sonora scelta da Kalinskaya per il post, “Single ladies”, pare eccessiva. E pericolosa, quasi come certi rumors.