Napoli, ecco subito il nuovo gioiello sudamericano: merito dell’ex | De Laurentiis pronto al blitz per bruciare tutti sul tempo

I tifosi azzurri sono tornati a sognare con l’inizio dell’era Conte, ma il presidente guarda avanti: definito il prossimo colpo di mercato.

Un mercato grandi firme, e grandi investimenti, per dimenticare l’annus horribilis seguito alla conquista dello scudetto e per legittimare l’arrivo in panchina di uno degli allenatori più vincenti, oltre che più esigenti, del panorama internazionale come Antonio Conte.

Così si spiega la scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di regalare al tecnico salentino, e di conseguenza ai propri tifosi, una sessione di trasferimenti piena di colpi ad effetto e di calciatori già affermati, in grado di garantire competitività immediata per campionato e Coppa Italia, le uniche competizioni nelle quali sarà impegnato il Napoli nella stagione 2024-’25.

La mancata partecipazione alle coppe europee, infatti, conseguenza del 10° posto dello scorso campionato, ha interrotto la serie d’oro di presenze ininterrotte del Napoli nelle coppe, iniziata con l’approdo stesso in Serie A, all’alba della stessa era De Laurentiis. Dall’Intertoto ai quarti di finale di Champions League, raggiunti proprio l’anno dello scudetto, il cammino è stato lungo ed esaltante.

Spezzarlo proprio pochi mesi dopo il tripudio di celebrazioni per il terzo scudetto della storia è stato un dispiacere per società e tifosi, ma proprio questo potrebbe rivelarsi un alleato prezioso in campionato nella corsa all’obiettivo minimo, il ritorno in Champions League, e al sogno di lottare per lo scudetto.

Napoli tra presente e futuro: De Laurentiis a caccia di nuovi talenti

Del resto il progetto di ADL è chiaro, ovvero costruire nell’arco di un biennio una rosa che sia in grado di lottare ogni anno per vincere il campionato e per fare più strada possibile in Europa. Insomma, l’idea è quella di collocare definitivamente il Napoli sul piano di Inter, Juventus e Milan, le grandi tradizionali del calcio italiano che ogni anno concorrono per vincere.

L’obiettivo è ambizioso e passerà anche dall’aumento del monte ingaggi, necessario per blindare i top players che già sono in rosa, ma che si trasformeranno inevitabilmente in oggetti del desiderio per le grandi di mezza Europa, a partire da Khvicha Kvaratskhelia, ma anche dal reclutamento di nuovi talenti, già affermati in Europa e in attesa della consacrazione. Uno di questi potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Napoli, grazie agli “uffici” di un ex illustre.

Il consiglio dell’ex: il Napoli fa sul serio per Julio César Enciso

Il nome di Ruben Maldonado potrebbe dire poco agli appassionati di calcio, ma non ai tifosi del Napoli. L’ex difensore paraguaiano ha militato in azzurro tra il 2006 e il 2008, vivendo da protagonista la scalata dalla C1 alla Serie A. Dopo l’addio al calcio è rimasto a vivere a Napoli trasformandosi in un talent scout e regalando spesso preziose dritte a De Laurentiis. L’ultima, come rivelato dallo stesso giocatore durante la trasmissione tv ‘Calcio Time’, riguarda un connazionale già in cima alla lista dei desideri di parecchie squadre europee.

Si tratta di Julio César Enciso, attaccante esterno paraguaiano classe 2004 in forza al Brighton. Il fatto che ad allenarlo sia stato per due anni Roberto De Zerbi, a propria volta ex compagno di Maldonado in quel Napoli, aumenta la suggestione, ma anche l’attendibilità del consiglio. Ruben e l’attuale allenatore del Marsiglia hanno infatti parlato spesso di Enciso, peraltro pupillo di Maldonado da tempo. Tecnico, veloce e guizzante, Enciso è un’ala destra che sarebbe ideale per il calcio di Conte, ma può giostrare anche sulla trequarti. Il costo del cartellino è già diventato proibitivo, ma il Napoli è pronto a partecipare all’asta già la prossima estate. E i consigli di Maldonado potrebbero fare la differenza nella scelta di Julio César.