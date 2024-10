Roma, che colpo: ufficiale, nuovo arrivo alla corte di Juric | L’ex Manchester City è già a Trigoria

Fioccano i colpi di scena in casa giallorossa: il neo tecnico accoglie l’ultimo, inatteso ingresso. Il curriculum fa già sognare i tifosi.

Spigliata e coraggiosa in campo, quanto abbottonata e “misteriosa” fuori. Questa è la curiosa dicotomia che i tifosi della Roma hanno dovuto imparare ad accettare circa la propria squadra. Se infatti le prime battute dell’era Juric sono state confortanti non solo sul piano dei risultati, dal punto di vista mediatico tanto resta da fare.

La conferma è arrivata dalle dichiarazioni rese dal direttore tecnico Florent Ghisolfi nella giornata di martedì 1° ottobre. Il dirigente francese, arrivato in estate per sostituire Tiago Pinto, dimessosi nel febbraio precedente, non aveva ancora effettuato uscite pubbliche. Peccato che le sue risposte alle tante domande ricevute non siano state esaustive.

Dalle spiegazioni dell’esonero di De Rossi ai retroscena sul mancato trasferimento di Paulo Dybala all’Al-Qadsiah sul finire del mercato estivo fino alle dimissioni della Ceo Souloukou, Ghisolfi ha giocato in difesa, senza neppure riuscire a togliere a tifosi e addetti ai lavori quale ruolo che l’ex Nizza abbia effettivamente avuto nelle dinamiche della sessione di trasferimenti conclusasi un mese fa.

La sensazione è comunque quella che l’organigramma di Trigoria non abbia ancora raggiunto un equilibrio definitivo. La ricerca dell’erede della stessa Souloukou sarebbe stata affidata dai Friedkin ad una società esterna specializzata nel reclutamento di dirigenti, ma le novità potrebbero non fermarsi qui nel breve-medio periodo e riguardare magari anche la stessa figura di Ghisolfi.

Roma, porte aperte a Trigoria: nuovo “acquisto” a sorpresa

Al momento il dirigente francese, che ha ammesso di essere rimasto scosso dall’esonero di De Rossi, con il quale aveva costruito un buon rapporto, è il riferimento principale per Juric in società, l’unico con il quale potersi confrontare sulle eventuali lacune in organico da provare a colmare a gennaio, anche in base all’adattamento del gruppo ai dettami tecnico-tattici dell’allenatore croato.

È però altrettanto vero e noto come il mercato non si fermi mai, neppure quando la sessione invernale è ancora lontana e alcuni dei risultati di quella estiva devono ancora essere valutati. Che si tratti di mercato giocatori o, come in questo caso, dirigenti è un dettaglio, fatto sta che le porte di Trigoria sembrano essere sempre aperte. In uscita, come in entrata. E che l’ultima notizia è l’innesto di un professionista dal pedigree più che illustre.

Roma, ecco Mark Sertori: il rapporto con Guardiola e la lite con Conte

La società giallorossa sta infatti per dare il benvenuto ufficialmente a Mark Sertori, pronto a diventare il nuovo Director of Performance del club. Secondo quanto trapela, Sertori lavorerà a stretto contatto con Juric. Inglese di origini italiane, sbarca in Italia dopo una lunga esperienza in Inghilterra, nei ruoli più disparati. Calciatore, dirigente, ma anche… massaggiatore.

L’ultima esperienza in Premier League è stata al Burnley, dove ha infatti ricoperto il ruolo di responsabile medico e delle prestazioni dei giocatori, ma nel suo curriculum ci sono anche l’avventura nel Newcastle, nella nazionale inglese e quella durata ben 14 anni nel Manchester City, durante la quale aveva stretto un rapporto molto stretto con Pep Guardiola. Celebre, a tal proposito, un acceso diverbio tra Sertori e Antonio Conte al termine di un Man City-Chelsea. La lunga vigilia di Roma-Napoli è già iniziata…