Altro che ‘Immobile”, tutto si muove (sotto porta) per lui: Re Ciro di Turchia, numeri alla mano è il leader assoluto

L’avventura dell’ex capitano della Lazio al Besiktas è iniziata nel migliore dei modi: gol a raffica, tifosi già in visibilio.

Serie A, Bundes e Liga da una parte, con la solita Premier League a fare eccezione insieme alla Ligue 1. Ma non da sola… La stagione calcistica di club 2024-’25 si è aperta all’insegna delle sorprese. Considerando solo i cinque campionati più importanti, infatti, dopo i primi 40 giorni di partite non mancano le rivelazioni alle alte quote.

L’Italia è quella che ne ha regalate di più, con Udinese, Torino ed Empoli che stanno tenendo il passo delle più forti. In Germania sta invece toccando all’Eintracht Francoforte tenere alto il vessillo delle outsiders nell’inseguimento al Bayern Monaco, mentre in Spagna si registra il ritorno ad una buona competitività del Villarreal dopo qualche stagione di sofferenza.

In Francia e in Inghiterra invece la graduatoria sembra già aver preso forma, con le squadre più forti subito capaci di impossessarsi delle prime posizioni. La stessa cosa sta accadendo in Turchia, dove le tre big di Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, sono già in fila e raccolte in pochi punti per un lunghissimo testa a testa per il titolo della Süper Lig.

Del resto mai come quest’anno il campionato nazionale presentava grandi nomi in campo e in panchina. L’avvento di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahçe ha dato visibilità all’intero movimento, unito a arrivi di giocatori d’esperienza e ancora in grado di garantire prestazioni di ottimo livello. Tra questi c’è Ciro Immobile, già capace di stregare i tifosi del Besiktas e di puntare ad un titolo non nuovo per la carriera dell’attaccante oplontino.

Besiktas, è già Immobile-mania: Ciro conquista tutti a suon di gol

Sbarcato a Istanbul dopo aver deciso di chiudere il lungo romanzo di emozioni e gol con la Lazio, Immobile ha impiegato poco tempo per convincere il tecnico Giovanni Van Bronckhorst come i 35 anni da compiere a febbraio siano solo un numero stampato su carta. Dopo due annate avare di gol in biancoceleste, infatti, Ciro è tornato a segnare con una media stratosferica, candidandosi al titolo di capocannoniere del campionato.

Una soddisfazione che Immobile si è già tolto quattro volte in Serie A e che ovviamente in Turchia andrà guadagnata durante l’anno attraverso continuità di impiego e realizzativa, ma tutto lascia pensare che l’esito dell’unica partita alla quale Ciro non ha preso parte nel primo mese di stagione, il tracollo per 4-0 contro l’Ajax in Europa League, convinca l’allenatore a limitare per Immobile il turn over allo stretto necessario.

Süper Lig, Europa e classifica cannonieri: Immobile punta a tutto

L’obiettivo dei bianconeri è ovviamente la conquista del titolo, lo stesso degli altri due top club della città che come il Besiktas non hanno badato a spese nella costruzione di rose che fossero competitive anche a livello internazionale. Da questo punto di vista però le cose sono andate male a Galatasaray e Fenerbahce, eliminate nei preliminari di Champions e quindi dirottate in Europa League dove già c’era il Besiktas.

Insomma, la stagione per gli appassionati turchi sarà elettrizzante, con le tre grandi in campo il giovedì in Europa e poi nel fine settimana per lottare punto su punto. In questo senso potrebbe capitare che, almeno nella prima fase, a Immobile possa venir concesso qualche altro turno di riposo in Coppa, in modo da averlo fresco per il campionato. Ciro ha già preso le misure ai difensori del campionato ed è già diventato un idolo per tifosi e compagni. E il testa a testa col Fener dei “romanisti” Dzeko e Mourinho, con scontro diretto fissato per il 7 dicembre, renderà la stagione ancora più pepata…