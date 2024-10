Schumacher, matrimonio super lusso ma blindatissimo: tutti a chiedere di lui, tra ospiti e paparazzi

L’indimenticato ex pilota della Ferrari sarebbe stato uno dei presenti a sorpresa in un giorno molto importante per la famiglia.

La stagione 2024 della Formula 1 si avvia al termine, senza il dominio pressoché incontrastato alla quale la Red Bull aveva abituato gli appassionati nelle ultime stagioni. Le disavventure del team di Milton Keynes sono iniziate prima del via della stagione, per poi acuirsi.

Il “caso Horner”, che in inverno aveva fatto pensare al clamoroso strappo tra la scuderia e il manager inglese, ha lasciato strascichi che si sono poi collegati alle difficoltà tecniche accusate dal team, ben lontano dall’affidabilità e soprattutto dalla velocità degli anni d’oro.

Alla fine la quarta iride consecutiva non dovrebbe comunque sfuggire a Max Verstappen, mentre molto più incerta per la Red Bull è la corsa al titolo costruttori. Con il quarto titolo mondiale consecutivo l’olandese raggiungerebbe due miti della Formula 1 come e Sebastian Vettel, campione tra il 2010 e il 2014, e Lewis Hamilton, re incontrastato tra il 2017 e il 2020.

Il record assoluto non è quindi lontano. A detenerlo è Michael Schumacher, capace di vincere cinque dei suoi sette mondiali consecutivi durante la leggendaria epopea della Ferrari di inizio Millennio, tra il 2000 e il 2004. Il pilota tedesco avrebbe poi lasciato il Cavallino nel 2006, annunciando l’addio alle corse, salvo poi rientrare nel 2010 per un triennio con poca gloria alla Mercedes.

Festa in Schumacher: una luce in fondo al dramma

La vita post-corse non è stata però generosa con Schumacher, sulla cui salute regna uno strettissimo riserbo da ormai quasi 11 anni. Dopo grave incidente sulla neve subito a Meribel il 29 dicembre 2013 e la seguente, lunghissima riabilitazione, la famiglia, con in testa la moglie Corinna, ha infatti protetto l’ex pilota dagli sguardi indiscreti dei media, circondandolo però di tanto affetto.

Schumi vive quindi a Gland, nella grande villa sul Lago di Ginevra costruita dalla famiglia nel 2007, quindi poco dopo l’addio alla Ferrari. Nulla trapela circa lo stile di vita dello sfortunato ex pilota anche di Jordan e Benetton, al quale fanno però spesso visita alcuni amici stretti, tra i quali l’ex team principal della sua Ferrari Jean Todt. Quel che sembra certo è però che Michael sia stato presente a un evento molto importante riguardante la sua famiglia.

Gina Maria Schumacher sposa: giallo sulla presenza del padre

Nella giornata di domenica 29 settembre, infatti, la primogenita di Schumacher, Gina Maria, è convolata a nozze con l’imprenditore tedesco Iain Bethke. La festa seguita alla cerimonia si è svolta nella villa di famiglia sulle colline di Port d’Andratx a Maiorca, nella villa estiva acquistata nel 2017 da Corinna proprio per proteggere il marito dai continui attacchi della stampa.. Dalle immagini scattae Gina Maria, fasciata in un abito bianco in pizzo ricamato con petali floreali sembra felice. Forse perché al suo fianco c’era l’intera famiglia.

Oltre al fratello Mick e allo zio Ralf Schumacher con il compagno Etienne, infatti, in base a quanto trapela anche Michael era presente alla cerimonia. Non ci sono certezze, ma anche così si spiegherebbe l’esiguo numero di scatti dell’evento pubblicati dalla famiglia e il rigidissimo controllo della privacy che ha caratterizzato tutta la giornata. Un bel modo per Michael per testimoniare il proprio affetto alla figlia, cresciuta nel mito del padre leggenda, lo stesso che ammanta ancora e ammanterà per sempre il mondo della F1.