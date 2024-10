Napoli, chi si rivede: l’ex trova squadra. Accordo raggiunto, manca solo un dettaglio: ma niente Europa…

Svolta in arrivo per un campione d’Italia 2023 con gli azzurri. Dopo tre mesi da svincolato, arriva la grande occasione. Ma senza Coppe…

Il calciomercato è ormai un vero e proprio spettacolo nello spettacolo. Già lo sport in sé stesso lo è, con la partita che sta via via assumendo, paradossalmente, un’importanza sempre minore all’interno del “contenitore” all’insegna dell’entertainment al quale mirano soprattutto le proprietà straniere.

In tutto questo i tre mesi estivi dedicati alla campagna acquisti rappresentano l’apice dell’”intrattenimento”, tra approfondimenti mediatici e trasmissioni televisive ad hoc volte a tenere informato quasi minuto per minuto l’appassionato-tifoso su tutte le trattative impostate dai dirigenti della propria squadra, così come sugli affari last minute.

Peccato che da anni ormai si sia abituati a vivere sessioni all’insegna dell’immobilismo più totale per buona parte dell’estate, per poi assistere ad una vera e propria parata di fuochi d’artificio negli ultimi giorni del mese. Quella che è ormai una prassi è dettata da motivi tecnici, ma anche economici, permettendo ai presidenti di risparmiare un mese di stipendio per i nuovi acquisti.

L’altra faccia della medaglia è però rappresentata da quella difficilissima montagna da scalare che è il mercato in uscita. Perché se pagare una mensilità in meno ai nuovi può far respirare i conti, gli stessi sono zavorrati dai tanti esuberi che incassano fior di milioni pur essendo fuori dal progetto tecnico e societario.

Dallo scudetto ai saluti: i campioni d’Italia 2023 che hanno già detto addio al Napoli

Ne sanno qualcosa al Napoli, dove la sessione di mercato estiva 2024 si è chiusa all’insegna di un profondo segno rosso dal momento che ai tanti acquisti effettuati non ha fatto da contraltare un’adeguata campagna cessioni. Il caso dei casi è ovviamente quello riguardante Victor Osimhen, che alla fine è partito solo in prestito.

Prima o poi De Laurentiis passerà all’incasso e il nigeriano allungherà definitivamente la legione dei campioni d’Italia 2022-2023 che hanno detto addio alla maglia azzurra, con più o meno rimpianti. Un gruppo che include già nomi come Demme, Elmas, Ostigard, Lozano, Ndombele e Zielinski, oltre a un’ex meteora della storia recentissima del Napoli, ora pronta per tornare protagonista in Europa.

Il ritorno di Adam Ounas: l’algerino trova squadra dopo un’estate da svincolato

Secondo quanto riportato da ‘Footmercato’, infatti, dopo tre mesi da svincolato, Adam Ounas è a un passo dalla firma con uno dei più prestigiosi club europei. L’esterno offensivo francese naturalizzato algerino sta per diventare un giocatore dell’Olyimpiacos, pronto a sottoporgli un contratto biennale. Tesserato per il Napoli dal 2017 al 2022, ma sceso in campo solo 62 volte con la maglia azzurra, due delle quali nella stagione dello scudetto, Ounas è reduce da un biennio con il Lille, dove era approdato nel settembre 2022 a titolo definitivo.

Con il club francese Ounas ha sfiorato la qualificazione alla Champions League, conquistata poi in estate ai playoff, quando Adam era però già un ex non avendo strappato il rinnovato del contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Una delusione assorbita durante l’estate allenandosi da solo in attesa di una nuova occasione, che è ora arrivata. Al Pireo Ounas, classe ’96, cercherà di tornare protagonista anche per riconquistare un posto nella nazionale algerina, pur potendo contare solo sulla vetrina del campionato. Il tesseramento da svincolato non gli permette infatti di venire inserito almeno fino a gennaio nella lista per l’Europa League, competizione alla quale partecipa l’Olympiacos.