L’incontro segreto di Manna: Napoli, accelerata per l’accordo definitivo I È sempre calciomercato, specie con Conte

Forte impatto sull’ambiente e sul gruppo: il nuovo tecnico salentino ha riportato l’entusiasmo. E dalla società è in arrivo un altro regalo.

Che il calcio abbia abituato quasi da un giorno a ribaltare giudizi e commenti, anche perentori, espressi dopo un risultato o una striscia di partite, non è certo una novità. Tuttavia la metamorfosi mostrata dal Napoli in questo inizio di stagione resta un caso con pochi precedenti.

Al pesante ko della prima giornata contro il Verona, con tanto di sfogo pluridirezionale di Antonio Conte, sono seguite tre vittorie che hanno fatto tornare il sorriso sul volto del tecnico e del presidente De Laurentiis, oltre alla fiducia nel cuore dei tifosi, in cerca di stabilità dopo due anni agli antipodi.

Da uno scudetto storico vinto in carrozza al tracollo della stagione successiva, chiusa al 10° posto al termine di una processione di allenatori senza effetto. Qual è il vero Napoli? De Laurentiis sembra aver implicitamente ammesso il proprio errore, affidando la panchina ad un mister di personalità come Conte, come lo era Spalletti.

Due tecnici agli antipodi dal punto di vista dei concetti tattici e pure della gestione del gruppo, ma accomunati dalla capacità di farsi seguire dallo spogliatoio e di trascinare la piazza dalla propria grazie a un gioco coinvolgente. Il tutto senza dimenticare l’ascendente con la società.

Nuovi acquisti e “vecchi” rigenerati: è subito il Napoli di Conte

È ancora presto per pensare che la coppia Conte-Manna possa ripetere le gesta del duo Spalletti-Giuntoli, ma un buon feeling tra parte tecnica e dirigenza è il primo tassello da sistemare per puntare ad una stagione da protagonisti. L’ex allenatore di Juventus e Inter è stato bravo a fare da incudine e da martello nella lunga estate azzurra sul mercato, ma alla fine ha ottenuto tutto ciò che voleva e serviva. E potrebbe non essere ancora finita.

Quel che è certo è che dietro la trasformazione del Napoli da una giornata all’altra c’è stato il gran lavoro psicologico effettuato da Conte sul gruppo. A Cagliari i nuovi in campo dall’inizio erano solo due, Lukaku e Spinazzola, tra i migliori insieme a elementi della vecchia guardia letteralmente rinati. Come capitan Di Lorenzo e come Alex Meret, sul cui futuro è in arrivo una significativa schiarita.

Meret-Napoli, avanti insieme: il rinnovo è a un passo

L’ex portiere della Spal è stato infatti tra i protagonisti “silenziosi” del trionfo dell’Unipol Domus. Prima che il Napoli dilagasse, infatti, ci sono volute un paio di super parate di Meret per spegnere la reazione della squadra di Nicola. Un bel modo per difendere un’altra volta una titolarità che in questi anni tanto hanno cercato di mettere in discussione, ma che sembra destinata a durare ancora a lungo.

Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il ds Manna ha già in calendario un incontro con l’agente di Meret, Federico Pastorello. Obiettivo comune il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Per Alex si tratterebbe di una fondamentale iniezione di fiducia, che andrebbe di pari passo con il “lavoro psicologico” e motivazionale che Conte ha ammesso di avere effettuato sul proprio portiere già durante il ritiro. Dalla porta al centravanti, l’effetto Conte a Napoli è già visibile ovunque.