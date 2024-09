Roma, la bufera non si placa: “È stata una sciagura” | Tifo e media all’unisono: errori clamorosi, non vogliono vederlo più in campo

Il peggior inizio di stagione dal 2010 per i giallorossi scatena le prime polemiche: pioggia di critiche unanimi dopo il pareggio di Genova.

Annata che vai, brutta partenza che trovi. Dodici mesi dopo la Roma e i suoi tifosi si trovano a rivivere lo stesso film. Anzi, anche peggiore, almeno in termini numerici. Il colpo di testa di De Winter nel finale ha gelato De Rossi e il popolo romanista, impedendo di cogliere sul campo del Genoa la prima vittoria stagionale.

Era dal 2010-’11 che la Roma non partiva così male in campionato, almeno in termini di punti fatti e gol realizzati. All’epoca dopo 360 minuti di Serie A la squadra allenata da Claudio Ranieri di punti ne fece appena due. Quattro erano invece stati quelli raccolti lo scorso anno, contro i tre attuali (con appena due gol realizzati) in un primo scorcio di stagione ampiamente sotto le aspettative, alla luce anche del calendario.

Il sorteggio non era infatti stato così malevolo con i giallorossi, chiamati ad affrontare Cagliari, Empoli ed appunto Genoa, oltre alla Juventus. Al netto dell’ottimo avvio di campionato dei toscani, era lecito aspettarsi di più in termini di punti e prestazioni dalla Roma, nonostante qualche attenuante De Rossi l’abbia. A partire dai tanti rinforzi arrivati nella parte finale di mercato.

Di confortante c’è comunque che il livello delle prestazioni della squadra sta crescendo. A Torino si è vista una Roma ordinata e compatta che ha concesso poco a un avversario che era reduce da sei punti in due partite. A Marassi i giallorossi hanno dominato il primo tempo, creando, ma anche sprecando, tante occasioni, prima di abbassarsi troppo durante la ripresa.

Genoa-Roma, tifosi scatenati sui social: l’obiettivo è uno solo

Difetti di crescita e di preparazione che verranno corretti, ma la sensazione è che De Rossi stia ancora cercando la quadra in termini tattici e anche di uomini. A far accrescere la rabbia del popolo romanista dopo il pareggio del Ferraris sono però state alcune prestazioni specifiche, che proprio non sono andate giù a parecchi tifosi.

Se infatti Artem Dovbyk, al netto del primo gol in A, ha sciupato diverse occasioni, e se da giocatori come Hermoso e Pellegrini, entrambi subentranti, è lecito aspettarsi di più in momenti chiave della partita, il peggiore in campo per distacco è stato l’arbitro Antonio Giua, insieme al resto della squadra arbitrale.

Genoa-Roma, disastro Var: al Ferraris succede di tutto

Tanti sono stati gli episodi discussi in una partita nella quale neppure il Var è stato impeccabile. Il contatto tra De Winter e Dybala nel primo tempo era da rigore. L’argentino arriva in anticipo, seppur per un soffio, sul difensore olandese, che lo aggancia. Rigore “televisivo” per dirla con Mourinho, che può sfuggire all’arbitro, ma non a chi opera in sala Var. Invece di on field review non c’è stata traccia.

Poco chiara anche la dinamica del gol della Roma. La linea tracciata a Lissone per verificare l’eventuale fuorigioco è stata clamorosamente sbagliata dal momento che il giocatore da prendere in considerazione era Mancini e non El Shaarawy. Infine, polemiche per il fallo non fischiato a Pellegrini nel finale che ha originato l’espulsione per proteste di De Rossi e l’azione del pareggio del Genoa. Insomma una giornata di scarsa forma per il quintetto arbitrale, tale da scatenare le reazioni furiose dei tifosi della Roma via social. Chissà se Giua incrocerà nuovamente Dybala e compagni in stagione. Quel che è certo è che per il momento alla Roma va tutto male. E che il tempo già stringe.