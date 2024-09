Serie A, c’è già il primo super colpo per il 2025: i tifosi non aspettano altro che vederlo all’opera

In Serie A c’è un club che guarda già al futuro e ha chiuso la trattativa per portare l’attaccante in Italia: tutti i dettagli

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da pochissimi giorni e in Serie A sono arrivati diversi calciatori di grande talento, mentre alcuni hanno cambiato casacca restando però nel nostro campionato. Sicuramente la Juventus è stata attivissima sul mercato, a Torino sono arrivati i calciatori come il brasiliano Douglas Luisz, Thuram, Francisco Conceicao e dall’atalanta il centrocampista olandese Teun Koopmeiners.

L’Inter ha abbracciato in nerazzurro mi svincolati Taremi e Zielinski, ma anche il portiere Martinez e il giovane difensore Palacios. Il Milan invece ha riportato in Italia Alvaro Morata, lo spagnolo ha raccolto l’eredità lasciata da Giroud. Dopo la rete all’esordio ha dovuto alzare bandiera bianca per dei problemi fisici, ma l’ex Juventus è pronto al rientro: i rossoneri hanno bisogno dei suoi gol.

Il Napoli di Antonio Conte ha aspettato a lungo prima di poter abbracciare Romelu Lukaku. Il belga ha così ritrovato il tecnico che più di tutti lo ha valorizzato nel corso della sua prima parentesi all’Inter.

Calciomercato Serie A, nel club ha già chiuso il primo colpo per la prossima stagione

C’è un club in Serie A che ha già i fari puntati sul prossimo campionato e un acquisto lo dimostra. Ci stiamo riferendo al Parma che nei giorni scorsi ha chiuso la trattativa con il Le Havre per l’attaccante esterno Antoine Joujou. Il classe 2003 si trasferirà in Emilia la prossima estate e in questa stagione è rimasto in prestito proprio al Le Havre.

Joujou avrà la possibilità di disputare un campionato da protagonista in Ligue 1 dopo le presenze racimolate lo scorso anno. Il Parma dunque si dimostra ancora una volta una società pronta a valorizzare i giovani e che non lascia nulla al caso. La programmazione è fondamentale per i crociati, proprio quella che ha permesso agli uomini di Pecchia di dominare il campionato di Serie B nella scorsa stagione.

Parma, chi è Antoine Joujou

Joujou è un attaccante esterno di grande qualità e tecnica. Ho un fisico possente visto che alto 189 cm. A livello giovanile ha militato in diversi club minori come il Melun, il Cesson e il Bretigny. Nel 2020 è stato acquistato dal Le Havre che lo ha subito aggregato alla formazione riserve.

Nella stagione 2022-2023 ha debuttato nei professionisti in Ligue 2, annata in cui si è alternato anche nella formazione riserve.