6 anni di agonia: finalmente vai via | Dai social alle radio, contro di lui è un unico coro di liberazione: i romanisti non ne potevano più

Tra le tante partenze del mercato estivo dei giallorossi ne spicca una destinata a “fare la storia”: i tifosi si sfogano sui social.

Come prima partita dopo una sessione di mercato quanto mai tribolata, c’è di che essere soddisfatti. La Roma torna da Torino con un punto che fa morale e permette di approcciare la sosta del campionato col morale più alto rispetto alla vigilia di una partita che era particolarmente temuta.

Del resto presentarsi in casa della Juventus lanciatissima dopo le prime due giornate, a punteggio pieno e senza gol subiti, poche ore dopo un ultimo giorno di mercato pieno di contrattempi non è stato facile per Daniele De Rossi e per i suoi giocatori. L’esame invece è stato superato permettendo al tecnico di lavorare con più serenità nelle prossime settimane.

Certo, più di qualcosa è da mettere a punto, soprattutto in fase di costruzione e finalizzazione, e già dopo la pausa per le nazionali sarà fondamentale ripresentarsi al meglio in vista delle sfide contro l’Udinese rivelazione e l’Athletic Bilbao in Europa League. Obiettivo non facile, considerando che Rossi non avrà la possibilità di lavorare con il gruppo al completo.

Le novità portate dalle ultime ore di mercato sono state comunque copiose. In entrata e in uscita. In difesa il colpo di scena di Kevin Danso, che non ha superato le visite mediche, è stato compensato dall’arrivo di Mario Hermoso, spagnolo svincolato dall’Atletico Madrid e seguito per tutta l’estate da diversi altri top club, anche italiani. Un colpo che darà solidità ed esperienza ad una difesa che a Torino ha comunque dato buoni segnali.

La Roma e l’estate degli addii illustri

Per quanto riguarda le partenze, diversi sono stati i calciatori protagonisti delle ultime stagioni a dire addio a Trigoria. Da Spinazzola a Bove, fino a Kumbulla, ceduto in prestito all’Espanyol. Senza ovviamente dimenticare Tammy Abraham, approdato al Milan nello scambio che ha portato a Roma Alexis Saelemaekers, schierato subito da titolare a sorpresa da De Rossi sul campo della Juventus.

Un paio di giorni prima del gong, invece, aveva preso forma un’altra partenza, ancora più “titolata” almeno a livello di durata della militanza in giallorosso. Uno dei giocatori più discussi e criticati dai tifosi nell’ultimo lustro ha lasciato la Roma in via definitiva, firmando la rescissione del contratto per poi lasciarsi andare ad un sentito saluto ai propri ex sostenitori.

Karsdorp-Roma, ora è davvero finita: l’Odissea dell’olandese a Trigoria

L’avventura in giallorosso di Rick Karsdorp si è infatti conclusa lo scorso 29 agosto, sette anni dopo il suo approdo alla Roma proveniente dal Feyenoord. Quella del terzino olandese in giallorosso è stata un’esperienza tribolata, tra due gravi infortuni e diverse prestazioni non all’altezza, fino allo storico scontro con José Mourinho al termine della partita contro il Sassuolo del novembre 2022.

Nelle ultime due stagioni Karsdorp ha via via trovato sempre meno spazio, ma lascia Roma dopo 157 partite complessive tra tutte le competizioni: “Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!”, il saluto via social di Karsdorp, che ha poco dopo firmato con il PSV e sarà quindi protagonista della prossima Champions League. Il club ha risposto a Karsdorp con un comunicato di saluti e ringraziamenti, mentre i tifosi si sono scatenati sui social. Pochi, in questo caso, i messaggi cordiali, tanti quelli all’insegna di una certa animosità e di un senso di “liberazione” per il divorzio firmato. Un amore mai davvero scoppiato quello tra la Roma e Karsdorp, che da oggi torneranno ad essere avversari.