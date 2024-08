Schumacher, nessuno l’ha mai visto così I Immagini uniche, i fan restano senza parole

Le gesta del fuoriclasse tedesco sono indelebili nelle menti e nei cuori dei tifosi della Ferrari: spuntano documenti inediti.

Dodici titoli tra il 2000 e il 2004, con sei doppiette consecutive tra mondiale piloti e costruttori, e appena tre nei 20 anni successivi, l’ultimo dei quali l’affermazione tra i costruttori nel 2008. Poi, 16 anni di illusioni e delusioni.

Questa è la triste realtà attuale per la Ferrari. La scuderia più vincente della storia della Formula 1 si appresta a tagliare il traguardo dei 17 anni senza vedere un proprio pilota conquistare la corona iridata. L’ultimo acuto resta quello di Kimi Raikkonen nel 2007, con la beffa finale ai danni di un giovane Lewis Hamilton.

Spetterà proprio al baronetto inglese spezzare quel digiuno, magari già dal 2025? Serve ancora tempo per saperlo, quel che è certo è che nessuno cinque lustri fa poteva immaginare che il Cavallino avrebbe rischiato di eguagliare il digiuno record di mondiali, durato dal 1979 al 2000.

Per un paio di generazioni di tifosi ferraristi rJody Scheckte rappresenta una figura mitologica. Il sudafricano si laureò campione del mondo appunto nel ’79, ultimo a riuscirci in sella ad una Rossa prima di vuoto durato ben 21 anni, pieni di delusioni e precedenti all’arrivo di un certo Michael Schumacher.

La Ferrari e quella passione per i numeri 1: i fuoriclasse del volante passati da Maranello

Per tradizione Maranello non si è mai fatta mancare i campioni del mondo più forti, i piloti più leggendari. L’unico che non ha fatto in tempo a sbarcare in Ferrari è stato Ayrton Senna, in attesa di capire quale sarà il futuro di Max Verstappen. Fatto sta che dopo Schumacher neppure big del volante come Fernando Alonso e Sebastian Vettel sono riusciti a far esultare i tifosi.

Come a loro in precedenza era andata male anche ad Alain Prost e a Nigel Mansell, ma quella era un’altra Ferrari. Quella della prossima stagione si affiderà alla “strana” quanto promettente coppia Leclerc-Hamilton, ma in occasione di un anniversario molto particolare è stato inevitabile guardarsi indietro.

Vent’anni fa l’ultimo Mondiale di Schumacher: la Ferrari fa festa sui social

Agosto è infatti stato il mese delle ricorrenze a Maranello. Il 15 agosto del 1988 moriva Enzo Ferrari. Il Drake è stato ricordato adeguatamente dalla scuderia sui propri canali social, mentre il 29 agosto cadrà il 20° anniversario del giorno in cui Schumacher ha conquistato l’ultimo dei suoi quattro mondiali piloti consecutivi con la Ferrari. Fu quella una stagione dominata dal Cavallino, con il tedesco capace di vincere 13 GP su 18 e di fare festa già a quattro gare dal termine, a Spa.

Purtroppo Michael non ha potuto celebrare quella ricorrenza con i propri tifosi a causa delle conseguenze del terribile incidente sugli sci subito a Meribel nel dicembre 2013. Il ricordo delle sue gesta è però ancora vivo nella memoria di tutti e per l’occasione la Ferrari ha voluto regalare ai tifosi una gallery fotografica speciale, composta da tanti scatti inediti. Espressioni intense con la tuta rossa o che lo ritraggono addirittura… ai fornelli, oppure sull’amata neve o mentre gioca a calcio, un’altra delle sue grandi passioni. O infine intento ad esultare con i tifosi dopo uno dei suoi tanti successi. Il cuore rosso continua a battere insieme a quello di Michael. E viceversa.